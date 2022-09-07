Албания разорвала дипломатические отношения с Ираном из-за кибератаки

41 минуту назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Иранским дипломатам и сотрудникам посольства в Тиране предписано немедленно покинуть страну: на то, чтобы убраться из Албании, им дали сутки

Албания разорвала дипломатические отношения с Ираном и обязала сотрудников иранского посольства покинуть страну в течение 24 часов, обвинив Тегеран в организации крупной кибератаки.

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что расследование обнаружило "неопровержимые доказательства" того, что 15 июля иранские власти "наняли четыре группировки для подготовки нападения на Албанию".

Глава правительства уточнил, что хакеры якобы пытались парализовать работу государственных органов Албании, выкрасть секретную информацию и в целом спровоцировать хаос в стране.

Рама охарактеризовал реакцию Албании как "крайнюю... но абсолютно вынужденную".

Соединенные Штаты решительно осудили кибератаку на своего союзника (Албания - член НАТО), и пообещали привлечь Иран к ответственности за действия, угрожающие безопасности Албании и создающие "тревожный прецедент для киберпространства".

Комментариев иранских властей пока не последовало. Отношения между Тираной и Тегераном заметно охладели девять лет назад, после того как Албания приняла на своей территории в качестве беженцев несколько тысяч иранских диссидентов.

Как заявил албанский премьер, целью хакерских групп было "разрушение цифровой инфраструктуры правительства Республики Албания, а также кража данных и электронных коммуникаций государственных систем".

Однако, по его словам, в задуманном хакеры не преуспели: "Цели нападения не достигнуты... Все системы вернулись в полностью работоспособное состояние, и необратимого уничтожения данных не произошло".

Тем не менее премьер-министр заявил, что решение албанского правительства разорвать дипломатические отношения с Ираном было "соразмерным серьезности и опасности кибератаки".

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Представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон заявила, что американские эксперты, изучавшие нападение, также пришли к выводу о причастности Ирана к кибератаке. По ее словам, Тегеран также "несет ответственность за последующие операции по взлому и утечке информации".

Уотсон предупредила, что действия Ирана "игнорируют нормы ответственного поведения государства в киберпространстве в мирное время", в том числе воздержание от нанесения ущерба критически важной инфраструктуре, предоставляющей услуги обществу.

Ранее американская компания по кибербезопасности Mandiant "с достаточной долей уверенности" пришла к выводу, что к атаке причастны "один или несколько злоумышленников, которые действовали в поддержку иранских интересов".

Эксперты компании отметили, что сбой произошел за несколько дней до начала конференции в албанском городе Манез, в которой принимали участие члены находящейся в изгнании иранской оппозиционной группой "Моджахеды-э-Халк" (МЭХ). Впоследствии мероприятие было отложено из-за предупреждений о террористической угрозе.

Фирма также процитировала видео, на котором видны документы о виде на жительство в Албании предполагаемых членов МЭХ. Его разместили в телеграм-канале группировки под названием "HomeLand Justice" в качестве доказательства ответственности за кибератаку.

Одна из программ-вымогателей, использовавшихся в кибератаке, также содержала следующий текст: "Почему наши налоги должны тратиться на благо террористов DURRES?" Манез - это город в албанском округе Дуррес, в котором с 2013 года по запросу США и Организации Объединенных Наций поселились около 3000 членов МЭХ.

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