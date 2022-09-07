Латвия, Литва и Эстония решили ограничить въезд россиян через свои границы

29 минут назад

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Автор фото, Sergey Fadeychev/TASS

Латвия, Литва и Эстония договорились об ограничении въезда россиян через сухопутные границы с Россией и Беларусью, сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. Официально о мерах будет объявлено в ближайшее время.

Запрет будет касаться граждан России с действующими шенгенскими визами. Исключение сделают для водителей фур, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным причинам.

Решения будут приняты национальными правительствами и вступят в силу одновременно.

Финляндия, также граничащая с Россией, пока не присоединилась к новым ограничительным мерам. Во время пресс-конференции министров иностранных дел стран Северной Европы и Балтии глава МИД Финляндии уточнил, что, с точки зрения финских властей, они сделали "все, что считали возможным в нынешних условиях", в контексте визовых ограничений и будут ждать дальнейших рекомендаций Еврокомиссии. Он напомнил, что число выдаваемых россиянам туристических виз уже сокращено в 10 раз.

Что решили в ЕС

31 августа стало известно, что Евросоюз приостановит действие соглашения с Россией от 2007 года, упрощающее выдачу виз. Согласовать полный запрет на выдачу виз россиянам страны ЕС тогда не смогли.

В тот же день МИД Эстонии опубликовал совместное заявление с Латвией, Литвой и Польшей, в котором говорилось, что приостановка соглашения об упрощении визового режима - лишь первый из необходимых шагов. Страны попросили Еврокомиссию ввести новые ограничительные меры в отношении россиян с шенгенскими визами, которые можно будет расширить на весь ЕС.

"Пока такие меры не будут приняты на общем уровне, мы, как страны, граничащие с Россией и Беларусью, будем рассматривать возможность введения на национальном уровне временных мер запрета на выдачу виз или ограничения пересечения границы для граждан России, имеющих шенгенские визы", - говорилось в заявлении.

Какие ограничения уже действуют

После вторжения России в Украину Евросоюз отказался от авиасообщения с российскими городами, однако сухопутные границы остаются открытыми. По мнению властей граничащих с Россией стран, россияне стали использовать их аэропорты как "перевалочные пункты" для попадания в другие европейские государства.

"Неправильно, что пока Россия ведет агрессивную и жестокую войну в Европе, россияне могут жить как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы. Это несправедливо. Понятно, что россияне используют Финляндию как перевалочный пункт, через нас едут в другие страны на отдых", - говорила премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Сейчас, как писала Би-би-си, ни в визовом кодексе ЕС, ни в Шенгенском соглашении (которое является частью Договора о функционировании ЕС) нет положения, допускающего полный запрет на выдачу виз для одной конкретной страны. В результате отдельные европейские страны стали вводить собственные ограничения сразу после начала войны.

По подсчетам Би-би-си, на середину августа из 25 стран Шенгенского соглашения, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств перестали это делать с некоторыми исключениями: гуманитарные причины, посещение ближайших родственников, похороны и др.

Остальные страны визы выдают, хотя у большинства государств сроки подготовки документов выросли.