Путин о деле Сафронова: "Контрразведка работала несколько лет, сидела на каналах его связи"
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Владимир Путин прокомментировал приговор журналисту Ивану Сафронову, получившему 22 года колонии строго режима по делу о госизмене". Он сказал, что не знает деталей дела, но подтвердил, что за Сафроновым несколько лет велась слежка.
"Что касается 22 лет, то это журналист, он получил этот срок, этот приговор - насколько я понимаю, я там деталей не знаю, - знаю только, что он не только был журналистом, он еще был и советником руководителя "Роскосмоса" и зарабатывал не только журналистской деятельностью, а тем, что собирал соответствующие материалы и передавал их в распоряжение одной из западных разведок", - заявил российский президент в среду на пленарной сессии Восточного экономического форума.
"Контрразведка работала за ним в течение нескольких лет, сидела на каналах его связи, с теми, кто платил ему за эту информацию - закрытую, секретную информацию - деньги. Все отфиксировала, потом в ходе следственных действий арестовала не только его, но и средства связи, которыми он пользовался. Суд посчитал это доказанным и принял соответствующее судебное решение. Насколько оно справедливо с точки зрения срока, который он получил за содеянное, я не берусь судить", - добавил он.
5 сентября Мосгорсуд признал бывшего специального корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова виновным в госизмене и приговорил его к 22 годам колонии строгого режима.
ФСБ обвинила Сафронова в передаче секретных сведений иностранным спецслужбам, но о том, что именно вменяют Сафронову, долгое время было не известно. На стадии следствия материалы дела не показывали даже защите журналиста, ссылаясь на государственную тайну.
В августе издание "Проект" (в России объявлен нежелательной организацией) опубликовало обвинительное заключение по делу Сафронова. Согласно публикации "Проекта", информация, которую ФСБ квалифицирует как государственную тайну, практически вся была в открытом доступе в тот момент, когда Сафронов, по утверждению следствия, "передавал" ее за рубеж.
Как выяснила Би-би-си, уголовное дело Сафронова было напрямую связано с его журналистской деятельностью. Его текст о поставках Су-35 Египту спровоцировал в 2019 году скандал в египетском оборонном ведомстве, а материалы о недовольстве Каира публикацией информации о поставках истребителей легли в дело о госизмене.
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Путин уже высказывался о деле Сафронова в декабре 2020 года. Тогда он говорил, что обвинение в госизмене связано не с его журналистской деятельностью, а с периодом работы в качестве советника главы "Роскосмоса".
"Его же осудили не за то, что он работал журналистом, не за журналистскую деятельность профессиональную, а за период его работы в качестве советника в "Роскосмосе", за ту информацию, которую он передавал, насколько я знаю, сотрудникам одной из европейских спецслужб. За это, а не за работу в "Коммерсанте", откуда он уже ушел", - сказал тогда Путин.
В то же время Путин пояснил, что возможна ситуация, при которой используется информация, доступная открыто. В таком случае привлекать к ответственности нельзя, говорил он.
"Это чушь, конечно. Я на это обязательно посмотрю, если вы где-то это нашли, это трагикомедия такая. Этого нельзя допускать", - цитировало Путина агентство РИА Новости.