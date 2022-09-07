Кто такая Элайза Флетчер - убитая в США внучка миллиардера, работавшая учительницей

час назад

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Автор фото, Memphis Police Department

В США развернулись споры по поводу методов борьбы с преступностью и защиты прав женщин, после того как полиция обнаружила тело женщины, опознанной как Элайза Флетчер - наследница миллиардера из Мемфиса, работавшей учительницей младших классов.

34-летняя Флетчер пропала в пятницу на прошлой неделе, когда вышла на пробежку в 4:00 утра недалеко от здания Университета Мемфиса в штате Теннеси. Уличные камеры наблюдения запечатлели, как к ней подходит мужчина и, скрутив женщину, силой заталкивает ее в черный внедорожник, сообщила полиция.

Тело Флетчер было найдено в понедельник позади пустующего двухквартирного дома.

У Флетчер было двое маленьких детей. Она работала в школе, несмотря на то, что была внучкой местного предпринимателя-миллиардера.

Когда она пропала в пятницу утром, ее семья предложила вознаграждение за информацию о ней в 50 тыс. долларов.

В субботу полиция арестовала 38-летнего Клеоту Абстона, чья ДНК была обнаружена на паре обуви, найденной рядом с местом, где Флетчер видели в последний раз.

Автор фото, Memphis Police Department Подпись к фото, Surveillance footage shows Eliza Fletcher running close to the University of Memphis campus

Абстону предъявлены обвинения в похищении и убийстве. Он был известен полиции, так недавно отсидел в тюрьме 20 лет за похищение адвоката из Мемфиса Кемпера Дуранда.

Когда в 2000 году он под дулом пистолета запер Кемпера в багажнике его машины, а затем заставил его вынуть деньги из банкомата, Абстону было всего 16 лет.

За это преступление Абстон должен был провести в тюрьме 24 года, но был выпущен досрочно.

Автор фото, Tennessee Department of Correction Подпись к фото, Это фото Абстона полиция сделала 2017

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Элайза Флетчер была в некотором смысле знаменитостью своего района, и сотрудники школы, в которой она работала, в своем сообщении на "Фейсбуке" назвали ее "ярким светом нашего сообщества".

Элайза вела скромный образ жизни и работала учительницей несмотря на то, что ее семье принадлежит компания Orgill - крупный дистрибьютор хозяйственный товаров, обеспечивающий работой более 5000 сотрудников. Стоимость компании, основанной дедушкой Элайзы Флетчер Джо Оргиллом, оценивают в 3 млрд долларов.

Убийство Элайзы Флетчер вызвало шквал комментариев в "Твиттере". В частности, сторонники консервативных взглядов пишут, что таким преступникам, как Абстон, нельзя давать второй шанс и методы борьбы с преступностью должны ужесточиться.

Другие постят слова телевизионного обозревателя Fox News Такера Карлсона о том, что Мемфис - опасный город, и Элайза не должна была выходить на пробежку в 4 утра.

В ответ на это множество женщин выразили возмущение и опубликовали селфи в одежде для бега в знак солидарности с погибшей.