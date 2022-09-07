Кто такая Элайза Флетчер - убитая в США внучка миллиардера, работавшая учительницей
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В США развернулись споры по поводу методов борьбы с преступностью и защиты прав женщин, после того как полиция обнаружила тело женщины, опознанной как Элайза Флетчер - наследница миллиардера из Мемфиса, работавшей учительницей младших классов.
34-летняя Флетчер пропала в пятницу на прошлой неделе, когда вышла на пробежку в 4:00 утра недалеко от здания Университета Мемфиса в штате Теннеси. Уличные камеры наблюдения запечатлели, как к ней подходит мужчина и, скрутив женщину, силой заталкивает ее в черный внедорожник, сообщила полиция.
Тело Флетчер было найдено в понедельник позади пустующего двухквартирного дома.
У Флетчер было двое маленьких детей. Она работала в школе, несмотря на то, что была внучкой местного предпринимателя-миллиардера.
Когда она пропала в пятницу утром, ее семья предложила вознаграждение за информацию о ней в 50 тыс. долларов.
В субботу полиция арестовала 38-летнего Клеоту Абстона, чья ДНК была обнаружена на паре обуви, найденной рядом с местом, где Флетчер видели в последний раз.
Абстону предъявлены обвинения в похищении и убийстве. Он был известен полиции, так недавно отсидел в тюрьме 20 лет за похищение адвоката из Мемфиса Кемпера Дуранда.
Когда в 2000 году он под дулом пистолета запер Кемпера в багажнике его машины, а затем заставил его вынуть деньги из банкомата, Абстону было всего 16 лет.
За это преступление Абстон должен был провести в тюрьме 24 года, но был выпущен досрочно.
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Элайза Флетчер была в некотором смысле знаменитостью своего района, и сотрудники школы, в которой она работала, в своем сообщении на "Фейсбуке" назвали ее "ярким светом нашего сообщества".
Элайза вела скромный образ жизни и работала учительницей несмотря на то, что ее семье принадлежит компания Orgill - крупный дистрибьютор хозяйственный товаров, обеспечивающий работой более 5000 сотрудников. Стоимость компании, основанной дедушкой Элайзы Флетчер Джо Оргиллом, оценивают в 3 млрд долларов.
Убийство Элайзы Флетчер вызвало шквал комментариев в "Твиттере". В частности, сторонники консервативных взглядов пишут, что таким преступникам, как Абстон, нельзя давать второй шанс и методы борьбы с преступностью должны ужесточиться.
Другие постят слова телевизионного обозревателя Fox News Такера Карлсона о том, что Мемфис - опасный город, и Элайза не должна была выходить на пробежку в 4 утра.
В ответ на это множество женщин выразили возмущение и опубликовали селфи в одежде для бега в знак солидарности с погибшей.
"Неважно, в котором это было часу, была ли она одна и что на ней было надето. Мы должны иметь возможность бегать где и как мы хотим", - в частности, написала чиновница из Мичигана Бард Байрум.