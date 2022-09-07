"Свинка Пеппа" знакомит детей с однополыми парами

43 минуты назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Channel 5

Кто не знает мультфильм "Свинка Пеппа"? Ну хорошо, может быть, мимо кого-то он и прошел незамеченным, но миллионы детей, да и взрослых в Британии, США, Австралии и многих других стран (мультфильм отлично перевели и озвучили на множестве языков) обожают упитанного розового поросенка, ее семейство и многочисленных друзей.

Так что нет ничего удивительного в том, что авторы сериала вызвали если не фурор, то весьма бурную реакцию у зрителей, когда в прошлый вторник по телевизору показали серию, где появляется первая однополая пара родителей.

Эпизод так и назывался "Семьи, и в нем новая подруга Пеппы, полярный медвежонок Пенни, рассказывала ей о своих родителях.

"Я живу со своей мамочкой и другой своей мамочкой, - поясняет Пенни. - Одна мама у меня врач, а другая готовит спагетти".

Сериал про свинку Пеппу и ее друзей, созданный британскими мультипликаторами Марком Бейкером и Невиллом Астли, идет с 2004 года, но однополая пара появилась в нем впервые за 18 лет.

Возможно, авторов подтолкнула к этому запущенная на одном из американских веб-сайтов еще два года назад петиция с требованием включить в мультфильм про Пеппу однополую семью. Петиция с тех пор собрала почти 24 тысяч подписей.

"Дети, которые смотрят "Свинку Пеппу", пребывают во впечатлительном возрасте, - писали организаторы петиции, - и если не включить туда однополые семьи, это научит их тому, что лишь семьи с одним родителем или разнополыми родителями - это нормально".

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

По словам Робби де Сантоса, директора по связям с общественностью благотворительной организации Stonewall, которая защищает права представителей ЛГБТ-сообщества, появление однополой семьи в мультяшном городке, где живет Пеппа с друзьями, - это чудесное явление.

"У многих детей, которые смотрят этот сериал, есть две мамы или два папы, и для этих детей и их родителей очень важно, что их опыт представлен в такой популярной детской программе", - заявил в интервью Би-би-си де Сантос.

Нужно сказать, что "Свинка Пеппа - далеко не первая детская программа, в которой фигурируют однополые пары. В американском мультфильме "Артур", предназначенном для детей возрастом от 4 до 8 лет, еще в 2019 году, в 22-й серии, была показана гей-свадьба.

Тогда Мария Вера Велан, представляющая детский канал PBS KIDS, на котором сериал "Артур" шел до начала нынешнего года (он уже закончился), в своем заявлении отметила, что с точки зрения PBS "очень важно представить широкий спектр взрослых, принимающих участие в жизни детей".

Темы однополых отношений касались и два других популярных американских мультсериала, "Время приключений" и "Вселенная Стивена", правда они создавались для детей постарше - от 10 лет и выше.

Что же касается последнего эпизода "Свинки Пеппы" с однополой семьей полярного медвежонка Пенни, то он, как и следовало ожидать, вызвал весьма бурные дебаты в "Твиттере".

"Лесбиянки в "Свинке Пеппе"? А что, нельзя просто делать детские мультфильмы для детей?" - написал один из пользователей соцсетей, обвинив создателей мультфильма в том, что они сделали это для галочки.