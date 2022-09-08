В России у региональных журналистов проходят обыски по делу против Ильи Пономарева. Что известно

42 минуты назад

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Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

Сразу в нескольких российских регионах у журналистов проходят обыски. Их связывают с делом о "военных фейках" против бывшего депутата Ильи Пономарева, уехавшего в Украину.

Официальных сообщений о проведении следственных действий пока не появлялось, однако государственные информагентства со ссылкой на источники пишут, что журналистов подозревают в сотрудничестве с редакцией телеграм-каналов, созданных Пономаревым. Речь идет в частности о канале антивоенного проекта "Утро февраля".

В Екатеринбурге утром в четверг с обысками пришли к главному редактору "Вечерних ведомостей" Владиславу Постникову. Согласно опубликованной видеозаписи, силовики выломали дверь в квартире журналиста, но внутри никого не обнаружили.

В постановлении суда об обыске, опубликованном местным изданием It's My City, говорится, что Постников якобы передавал Пономареву некие материалы, которые бывший депутат потом использовал для "дискредитации" российской армии. В квартире Постникова силовики искали "орудия и оборудование, необходимые для совершения преступления", с помощью которых журналист якобы пересылал эти материалы, следует из документа.

Постников сам пришел в полицию вместе с адвокатом. Журналист заявил It's My City, что не знаком с экс-депутатом Пономаревым и не вел его телеграм-каналы. Авторы канала "Утро февраля" также отрицают, что работали с Постниковым: "Под предлогом борьбы с "фейками об армии" идет тотальная зачистка независимой журналистики в регионах. Под удар попадают все неподконтрольные властям журналисты - не важно, что пишут они - про "СВО" или сугубо по региональной повестке".

"Связь с Пономаревым"

В Москве силовики пришли с обыском к фотографу Руслану Сухушину, сообщил правозащитный портал "ОВД-Инфо" (внесен в реестр "иностранных агентов" в России) со ссылкой на его жену. Сотрудники заявили, что следственные действия проводятся из-за постов, "порочащих армию РФ", а также "связи с Ильей Пономаревым", пишет издание. Его также допросили как свидетеля по делу "военных фейках".

"ОВД-Инфо" также сообщил об обысках в Ростове-на-Дону у журналистки RusNews Беллы Насибян. Перед обыском журналистка обнаружила, что у нее заблокированы банковские счета. Насибян, как и Постникова, допросили и отпустили в статусе свидетеля.

Силовики пришли также к журналисту Сергею Носову в Орловской области и администратору портала "Орлец" Виктору Зырянову, который живет в подмосковном Реутове, сообщает портал 7x7.

Кроме того, в Тюмени обыски прошли у бывшего редактора портала "Тюмень-Про" и журналистки "Сибирь.Реалии" (портал внесен в реестр СМИ-"иноагентов") Юлии Глазовой.

Все эти следственные действия, предположительно, также связаны с делом в отношении Пономарева. Одновременно стало известно об обысках еще у нескольких журналистов, вероятно, не связанных с уголовным преследованием экс-депутата.

В частности, у четырех сотрудников и директора портала "Одинцово-Инфо" обыски прошли в связи с опубликованным в начале мая одним из пользователей портала материалом под заголовком "Ясный ответ гражданам России на военные преступления в украинской Буче".

Кто такой Илья Пономарев

Автор фото, Serg Glovny/TASS

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Пономарев - политический активист, в нулевые годы сотрудничавший с КПРФ, а затем перешедший в "Справедливую Россию", был депутатом Госдумы. Лишен депутатской неприкосновенности по уголовному делу о растрате средств фонда "Сколково", а затем лишен мандата за неисполнение депутатских обязанностей.

Живет в Украине, в мае 2019 года получил украинское гражданство. Сейчас выступает с наиболее радикальными инициативами, касающимися борьбы с российской властью и противостоянию вторжению в Украину. Активно комментировал убийство Дарьи Дугиной, в частности утверждал, что к нему причастная некая "Национальная республиканская армия".

"Не там ищете! Сетка "Утро Февраля" продолжит работать во всех регионах. Их у нас 34. А если вы ищете ячейки НРА среди региональных журналистов, то вы ещё тупее, чем мы думали!" - прокомментировал он новость об обысках.

30 августа Коптевский районный суд Москвы заочно арестовал Пономарева на два месяца по делу о "фейках" о российской армии. Из постановления на обыск Постникова стало известно, что дело возбудили еще 9 августа.