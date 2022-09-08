Королева под медицинским наблюдением в Балморале. Врачи обеспокоены состоянием ее здоровья

24 минуты назад

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Автор фото, EPA

"После дальнейшего обследования сегодня утром врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением, - сообщил в четверг Букингемский дворец. - Королева по-прежнему чувствует себя комфортно и находится в Балморале".

Сын королевы принц Чарльз прибыл в Балморал, шотландскую резиденцию королевы и находится вместе с ней. Герцогиня Корнуольская также находится там, и герцог Кембриджский уже в пути.

Также в Балморал направляется принц Эндрю, принцесса Анна уже находится в Шотландии.

Накануне 96-летняя королева отказалась от участия в Тайном совете министров правительства, заседание которого проходило по интернету, и врачи посоветовали ей отдохнуть.

Определенно есть неотложные опасения по поводу здоровья королевы - гораздо более явные, чем раньше, и без какой-либо ссылки на то, что речь идет только о трудностях с мобильностью, сообщает корреспондент Би-би-си по делам королевской семьи Шон Кохлан.

Премьер-министр Лиз Трасс заявила, что вся страна глубоко обеспокоена этой новостью.

"Мои помыслы и помыслы людей по всему Соединенному Королевству сейчас связаны с Ее Величеством Королевой и ее семьей", - добавила она.

Лидер лейбористов сэр Кейр Стармер и первый министр Шотландии Никола Стерджен заявили, что глубоко обеспокоены новостью о состоянии здоровья Ее Величества.

Первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд направил ей свои наилучшие пожелания от имени народа Уэльса.

Во вторник королева официально назначила Лиз Трасс премьер-министром в Балморале вместо того, чтобы по традиции сделать это в Букингемском дворце.

В своей резиденции в Балморале Ее Величество находится с июля - она проводит там летние каникулы.

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