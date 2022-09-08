"Давление на всю экономику". Почему в России падают цены и чем опасна дефляция

Виктория Сафронова

Би-би-си

12 минут назад

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Автор фото, Sergey Savostyanov/TASS

В России с начала лета снижаются цены практически на все товары. Но радоваться не стоит - этот процесс называется дефляцией и может говорить о глубоком кризисе в экономике страны. Насколько это опасно и когда в России вновь начнут расти цены?

В России уже три месяца подряд падают цены. Так, на неделе с 30 августа по 5 сентября в стране подешевели различные овощи и фрукты, молоко, колбаса, а также одежда, телевизоры и смартфоны.

За неделю цены упали на 0,13%. В годовом выражении инфляция все еще остается высокой (чуть более 14%, по оценке минэкономразвития), но продолжает устойчиво снижаться.

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Процесс снижения цен называется дефляцией. Обычно он не длится так долго: из года в год цены незначительно падают в конце августа - начале сентября, когда в магазинах появляются продукты нового урожая. Затем цены вновь начинают расти. Но в военном 2022 году все происходит совсем по-другому.

Русская служба Би-би-си объясняет, чем опасна дефляция и когда цены опять начнут расти.

Почему в России перестали расти цены?

Первые признаки дефляции появились в середине мая: Росстат зафиксировал снижение потребительских цен на 0,02% с 14 по 20 мая.

Обычно в мае цены, наоборот, растут: нового урожая еще нет, а урожай предыдущего года заканчивается. В конце мая цены не менялись (недельная инфляция была нулевой), а в июне начали снижаться - и этот процесс так и не остановился.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Обычно цены начинают снижаться, когда на прилавках появляется новый урожай - но в этом году в России всё не так

Экономисты объясняют это последствиями паники конца февраля - начала марта. Нападение России на Украину и последовавшие за ним западные санкции привели к девальвации рубля и уходу из страны сотен иностранных компаний. СМИ то и дело писали про надвигающийся дефицит различных товаров.

Потребители отреагировали на все это ажиотажным спросом: они начали скупать в магазинах товары, которые могут, по их мнению, исчезнуть или подорожать.

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Теперь же паника улеглась, а потребители решили затянуть пояса. Они, во-первых, уже скупили достаточно товаров "про запас". Во-вторых, они до конца не понимают, что будет дальше, и предпочитают экономить.

"В этом году август, которого всегда боятся, случился в феврале. Соответственно, экономика теперь адаптируется. В частности, после резкого роста цен наступает некоторая стабилизация или откат", - так описывает этот процесс главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах.

"Условно говоря, сначала цены одномоментно выросли в два раза, а потом снизились - и это снижение мы видим сейчас", - добавляет главный экономист "Райффайзенбанка" Станислав Мурашов. Он, правда, оговаривается, что по итогам года инфляция в России все равно окажется двузначной.

Вроде бы кажется, что ситуация временная. Но экономисты не знают, долго ли россияне будут бояться тратить деньги.

"Ажиотаж прошел, все кончилось, и хуже того - спрос со стороны потребителей упал", - говорит ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов. Он объясняет нынешнюю ситуацию именно высоким уровнем неопределенности в экономике.

"Коррекция цен происходит из-за того, что потребительский спрос, мягко говоря, охлажден. В таких условиях производители не могут повышать цены - люди и так покупают значительно меньше", - говорит Станислав Мурашов.

В начале августа Центральный банк России выпустил доклад, в котором назвал нынешнюю ситуацию с ценами ловушкой "адаптационного ожидания". Производители и потребители одновременно ожидают друг от друга почти взаимоисключающих действий: первые ждут роста спроса, а вторые - снижения цен.

В итоге экономика по сути "замирает": производство и закупки за рубежом не растут, а потребление и цены падают. Если "адаптационное ожидание" затянется, то ситуация вполне может стать опасной.

Чем опасна дефляция?

Системное снижение цен приводит к тому, что производители вынуждены снижать цены и зарплаты сотрудникам, объясняет Табах.

"Этот процесс приводит к давлению на всю экономику, он плох для экономического роста, - говорит Антон Табах. - Поэтому цель денежно-кредитной политики - поддерживать большую инфляцию, сопоставимую с желаемым экономическим ростом".

ЦБ действительно реагирует на эти вызовы и достаточно быстро снижает процентную ставку - это должно помочь экономике расти быстрее.

Текущая дефляция плоха не сама по себе как процесс, а как симптом, указывающий на более глубокие проблемы, говорит Рубен Ениколопов, а именно - на падение потребительского спроса, способности людей покупать.

В середине августа вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что пик спада в части потребления "мы прошли или проходим сейчас". Он оценил спад розничного потребления в годовом выражении примерно на минус 8-9%. Это много даже для официального прогноза, ведь потребление долгие годы было одним из основных драйверов экономики.

Автор фото, Dmitry Astakhov/POOL/TASS Подпись к фото, Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в августе оценил спад розничного потребления в годовом выражении примерно на минус 8-9%

Экономисты говорят, что ситуация изменится, когда люди начнут привыкать к нынешней ситуации. Ениколопов уверен, что это произойдет в ближайшее время.

"Когда ощущение кризиса пройдет и возникнет ощущение, что это пусть и плохая, но новая реальность, люди, как и в случае с ковидом, просто привыкнут. Когда увеличивается неопределенность, люди начинают сберегать - мало ли, что случится, - но долго так жить невозможно. В какой-то момент люди поймут, что теперь живем так - и тогда начнут больше тратить", - говорит Ениколопов.

Но не все экономисты считают, что люди быстро привыкнут. "Пока идет шок, и мы при этом видим, что еще даже не все негативные факторы в полной мере проявились. В следующем году в некоторых сегментах ситуация будет хуже, чем в этом - главным образом это коснется импортных товаров", - говорит Мурашов.

Счетная палата прогнозирует, что дефляция в России может продолжиться в сентябре и начале октября, а в ноябре и декабре цены перейдут к росту.

"Я думаю, что по итогам августа-сентября мы увидим дефляцию достаточно серьезную, а затем - восстановление инфляции, потому что восстановился импорт, снизились процентные ставки, возобновились выдачи кредитов, правительство активно тратит деньги", - говорит Антон Табах.

Подстроится ли бизнес под растущий спрос?

Адаптационное ожидание, о котором писал ЦБ, имеет две стороны. Если население адаптируется и спрос действительно начнет расти, то сможет ли бизнес все же наладить поставки товаров? Пока экономисты до конца в этом не уверены.

В России сейчас происходят два параллельных процесса: постепенное истощение складских запасов у предприятий и поиск новых логистических цепочек, отмечает Рубен Ениколопов.

У компаний были большие складские запасы во многом из-за пандемии коронавируса: бизнес потенциально готовился к проблемам с поставками из-за возможных локдаунов. Запасы уже заканчиваются, а сокращение товарных позиций неизбежно приведет к спаду предложения на рынке, поясняет Ениколопов.

Мурашов считает, что при самом плохом сценарии возможен дефицит товаров, если не найдутся "хорошие пути параллельного импорта".

Ениколопов соглашается, что некоторые товары заменить невозможно, так как просто нет их аналогов. Такие товары будут завозить через "серый импорт", то есть без разрешения правообладателя, а стоить в магазинах они будут больше.

Процесс поиска новых поставщиков все еще продолжается, считает Ениколопов. Перестройка, по его словам, идет на "более примитивные и дешевые технологии".

Будущее российского потребительского рынка Ениколопов описывает достаточно тревожно: