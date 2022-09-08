Кризис имени Путина. Британия выделит более 100 млрд фунтов на спасение населения и бизнеса от энергетического шока

Алексей Калмыков

Би-би-си

час назад

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Автор фото, PA Media Подпись к фото, Выпивать в пабах при свечах британцы научились еще в кризисные 1970-е, когда отключения света были обычным делом

Великобритания займет десятки миллиардов фунтов и раздаст их населению и бизнесу, чтобы предотвратить социальную и экономическую катастрофу грядущей зимой. Новый британский премьер Лиз Трасс объявила в четверг о чрезвычайных мерах для борьбы с энергетическим кризисом и возложила вину за него на Владимира Путина и агрессию России против Украины.

План обойдется примерно в 150 млрд фунтов, согласно внутренним оценкам нового правительства, утекшим в СМИ. Из них около 90 млрд пойдет на поддержку населения: каждой семье выделят по 400 фунтов на компенсацию взлетевших счетов на свет и газ, а рост цен ограничат примерно текущим уровнем на два года.

Вторая большая часть плана - возрождение нефтегазодобычи и ядерной энергетики ради укрепления энергетической безопасности Великобритании. Зависимость от импортного топлива - мягкое место, в которое бьет Путин, сказала Трасс, представляя план в парламенте в четверг.

"Мы оказались в уязвимом положении, и Путин пользуется этим. Он сделал энергоресурсы оружием в преступной войне против Украины", - сказала она.

Невиданный пакет господдержки, превосходящий расходы на борьбу с пандемией ковида, стал первым шагом Трасс на посту премьер-министра, который она получила от однопартийцев без всеобщих выборов - в связи с отставкой прошлого лидера тори Бориса Джонсона.

Трасс объявила, что будет проводить ультралиберальную экономическую политику в стиле ее кумира Маргарет Тэтчер: низкие налоги, минимальное регулирование, свободный рынок и никаких подачек от государства. Однако первое же ее решение оказалось ровно противоположным: заморозить цены, занять невиданную сумму и раздать ее населению и бизнесу.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Трасс и ее министры довольны своим планом

Решение топить ассигнациями вместо дорогого газа насторожило финансовые рынки, и курс британского фунта к доллару упал до уровня 1985 года, когда у власти была как раз Тэтчер. Ниже, чем после брексита, ниже, чем в пандемию. Экономисты прочат Британии двузначную инфляцию и переход от роста к сокращению национального богатства уже в этом году, поэтому инвесторы продают британские валюту и госдолг, поскольку уверены, что они будут дешеветь.

Однако сторонники Трасс говорят, что не все так плохо - и лучше занять и потратиться на поддержку населения и бизнеса сейчас, чтобы предотвратить массовые банкротства, чем допустить их, а занимать на устранение последствий уже потом, когда экономика усохнет, а налоговые поступления сократятся.

Кроме того, заморозка счетов за свет и газ на уровне 2500 фунтов в год для среднего домохозяйства позволит притормозить инфляцию примерно на 5 процентных пунктов, что уменьшит расходы бюджета на социальные выплаты и обслуживание долга в будущем, сказала Трасс депутатам парламента.

"Предотвратить катастрофу"

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Но главный аргумент не экономический, а социальный.

Без заморозки средний счет к январю вырос бы до 3500 фунтов в год, а в случае дальнейшего роста цен к весне превысил бы 5000 фунтов. Средняя семья тратила бы более 15% своих доходов на отопление и свет, а миллионы людей просто не смогли бы оплатить счета.

"Если не вмешаться сейчас, нас ждет катастрофа. Сейчас главное - наличие политической воли действовать, а не обсуждать, какой механизм поддержки лучше", - сказал Би-би-си главный британский эксперт по личным финансам Мартин Льюис.

"Можно спорить, что план очень дорогой. Да, дорогой. Можно говорить, что поддержка не адресная. Нет, не адресная. Но я решительно приветствую этот план, потому что он позволит миллионам людей выдохнуть и поверить, что хотя бы в ближайшей перспективе они смогут оплатить счета за свет и газ".

Критики указывают как раз на эти недостатки плана, поскольку субсидию получат все, в том числе олигархи на отопление особняков в центре Лондона. Они также опасаются, что под соусом энергетической безопасности Трасс попирает обязательства перейти на зеленую энергетику в угоду нефтегазовым компаниям.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Рано радовались. Трасс отменяет мораторий на добычу сланцевой нефти и газа. Вот так противники фрекинга в Престоне отмечали решение отказать компании Cuadrilla в лицензии на добычу сланцевого газа в 2015 году

Трасс подтвердила в четверг, что ее партия привержена цели полностью нейтрализовать выбросы парниковых газов в атмосферу к 2050 году, однако признала, что готовится пересмотреть, как именно этого достичь, чтобы не навредить бизнесу.

Оппозиция критикует Трасс за решительный отказ обложить спецналогом сверхприбыли энергетических компаний, которые в ближайшие два года заработают более 170 млрд фунтов благодаря рекордным ценам.

Трасс отвечает, что налоги отпугнут бизнес и подорвут инвестиции в традиционную и новую энергетику, без которых не будет устранена главная проблема нынешнего кризиса - нехватка собственного производства и инфраструктуры, из-за чего Британия оказалась уязвима перед перебоями на мировых энергетических рынках.

"Мы столкнулись с проблемами в поставках энергоресурсов из-за возмутительной войны, развязанной Путиным в Украине. Поэтому я немедленно займусь энергетическим кризисом", - сказала она в своем первом выступлении в парламенте в качестве премьер-министра.

План Трасс отдает политикой эпохи ее кумира Тэтчер, когда в ответ на арабское нефтяное эмбарго 1973-74 годов Британия в числе других европейских стран принялась сама добывать нефть и газ и строить ядерные реакторы. К нынешнему кризису запасы в Северном море истощились, а ядерная энергетика на континенте и островах вышла из моды и пребывает в упадке.

Теперь британские власти надеются обратить эту тенденцию вспять.

Аналогичные планы поддержки населения и обеспечения энергетической независимости завтра обсудит Евросоюз. Он уже потратил около 300 млрд евро на борьбу с энергетическим кризисом, согласно подсчетам исследовательского центра Bruegel.

Еще до пандемии ЕС был главным потребителем российского топлива. Однако в прошлом году Кремль начал закручивать газовый кран в Европу, а после вторжения в Украину, за которое Запад ввел жесткие санкции, Россия усилила давление и к сентябрю под разными предлогами сократила поставки газа втрое.