"Победа Путина". Миллиардер Герман Хан вернулся в Россию после 10 лет жизни в Британии

53 минуты назад

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Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Архивное фото

Российский миллиардер Герман Хан, партнер Михаила Фридмана и совладелец инвестиционной группы LetterOne Holdings (L1), вернулся в Россию из Британии, где прожил почти 10 лет, из-за санкций, утверждает Блумберг. Агентство называет это победой Владимира Путина, которому оказалось на руку санкционное давление Запада.

Статья Блумберга вышла под заголовком "Санкции толкают российских миллиардеров в объятия Путина". Российский президент годами пытался переманить обратно богатых граждан, напоминает агентство. После начала российского вторжения в Украину Путин не раз говорил, что российским бизнесменам было бы правильнее инвестировать на родине, чтобы избежать заморозки активов за рубежом.

Последний раз он рассуждал на эту тему накануне на Восточном экономическом форуме: "Предупреждал об этом - лучше бы эти лодки [яхты] здесь держали и деньги вкладывали бы не в иностранные активы, а в развитие российской инфраструктуры. Ничего бы не потеряли, все было бы здесь, на родине, и прибыли бы получали от вложенных денег".

15 марта ЕС включил в свой санкционный список очередную группу российских миллиардеров, в том числе Романа Абрамовича, Сулеймана Керимова, Виктора Рашникова. Был среди них и Хан. В тот же день санкции против него, а также его партнеров по "Альфа-групп" Фридмана и Петра Авена ввела Великобритания.

Хан должен был сделать выбор - остаться в Лондоне, где он жил почти десять лет, или вернуться на родину, пишет Блумберг. Через несколько месяцев партнер-основатель LetterOne, по данным агентства, покинул свой дом в Великобритании и перебрался в Москву. Издание ссылается на людей, знакомых с его местонахождением.

Перед возвращением в Россию Хан передал свою долю в инвестиционной компании акционеру, который не находится под санкциями, чтобы уберечь от заморозки часть находящихся за пределами России активов, которые Блумберг оценивает в 2 млрд долларов. Российский Forbes все состояние Хана сейчас оценивает 7,8 млрд долларов (14-я строчка рейтинга российских миллиардеров).

"Актив партии войны"

Трудно сказать, сколько богатых россиян, живших за границей, вернулись домой, но перспектива жизни в условиях санкций сделала некогда непривлекательное предложение лучшим доступным вариантом, рассуждают авторы статьи.

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По их мнению, это доказывает победу Путина - он в течение многих лет пытался переманить богатых граждан с зарубежными связями, которые он считал потенциальным источником нелояльности, предлагая налоговые льготы и амнистию капитала.

Лавина ограничений со стороны Британии, США и ЕС, призванных наказать российскую бизнес-элиту и подорвать поддержку войны, вместо этого сделала их более зависимыми от Путина, считает Блумберг. Внезапно родина, которую они покинули, чтобы обеспечить сохранность своих активов, оказалась одним из немногих мест, где их деньги не рискуют быть замороженными или вовсе отнятыми.

"К большому удовольствию Кремля Запад сыграл важную роль в консолидации как элитных кругов, так и масс, - сказал агентству политолог Глеб Павловский. - Под агрессивным давлением Запада на Россию они превращаются в актив партии войны".

60-летний Хан начал заниматься бизнесом в последние годы существования СССР, когда вместе с партнерами начал продавать электронику, ковры и товары народного потребления. Этот бизнес стал основой для создания "Альфа-групп". Родившийся в Киеве бизнесмен заработал большую часть своего состояния, когда продал свою долю в ТНК-ВР государственной "Роснефти", используя вырученные средства для создания LetterOne.

За границей Хан в основном известен благодаря этой инвестиционной компании, основанной в 2013 году в Люксембурге вместе с Фридманом, Алексеем Кузьмичевым и Авеном. Все они вышли из совета директоров LetterOne после того, как в марте попали под санкции. Тем не менее компания, контролирующая активы почти на 27 млрд долларов, потеряла миллиарды с начала войны из-за своей связи с Россией.

По данным Блумберга, сейчас Хан живет в Москве и курирует российские активы "Альфа-групп" из своего офиса в финансовом районе города. Он получает деньги на поддержание своего образа жизни от своего бизнеса в России, который включает в себя доли в ритейлере X5 и телекоммуникационной компании Vimpelcom Ltd.

Все партнеры Хана по LetterOne по-прежнему живут за границей, хотя Кузьмичев тоже передал свою долю в акционеру, не находящемуся под санкциями. Представитель Хана отказался от комментариев.

Изгнание богатых обратно в Россию можно рассматривать и как победу Запада, где росли опасения, что их состояние и влияние способствуют продвижению интересов Кремля за пределами страны, считают авторы статьи.

Санкции делают ближе к Кремлю

Эта уже вторая подряд публикация на тему возможного возвращения российских олигархов на родину. Накануне Financial Times писала о том, как санкции настроили бизнесменов против западных властей, а не Путина.

Вместо того, чтобы спровоцировать восстание против Путина, санкции привели к тому, что магнаты все больше злятся на западные правительства, бессильны дома и изо всех сил пытаются уцепиться за то, что осталось от их богатства.

В числе прочего издание утверждало, что находящиеся под санкциями олигархи, которые остаются за пределами России, после российского вторжения в Украину регулярно получают звонки из Кремля с призывами вернуться домой. Об этом Financial Times рассказали два человека, которые получили такие звонки.

"Некоторые люди решают: а нужно ли мне все это? Я вернусь в Москву, где смогу с удовольствием ходить по ресторанам и чувствовать себя хорошо", - рассказал один из бизнесменов. Санкции, по его словам, вынуждают элиты становиться ближе к Кремлю, даже если они предпочли бы дистанцироваться и жить в Европе, а не на родине.