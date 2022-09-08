Россиянку Софью Сапегу могут помиловать в Беларуси до конца года

58 минут назад

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Автор фото, Leonid Shcheglov/BelTA/TASS Подпись к фото, Софья Сапега (слева) с адвокатом во время оглашения приговора в Гродненском областном суде. 6 мая 2022 года

Россиянку Софью Сапегу, отбывающую шестилетний срок в Беларуси за администрирование оппозиционного телеграм-канала, могут помиловать до конца 2022 года - она уже прошла первый этап в процедуре помилования, сообщил Би-би-си адвокат ее семьи Антон Гашинский.

"Администрация колонии дала положительное заключение по ходатайству Софьи и признала, что ею приняты все меры для обращения за помилованием. Далее его будет рассматривать комиссия по вопросам помилования при президенте, на это может уйти около трех месяцев", - сказал Гашинский.

Сапега подала прошение президенту Александру Лукашенко через администрацию женской колонии ИК-4 в Гомеле в конце июня.

По указу президента комиссия учитывает мнение администрации колонии, а также характер, тяжесть и степень общественной опасности совершенного преступления, личность осужденного, его поведение, отношение к труду, участие в самодеятельности, срок отбытого наказания, возмещение причиненного вреда и другие обстоятельства.

О решении администрации колонии Сапега 6 сентября рассказала по телефону родителям, пояснил адвокат. Это подтвердила Би-би-си мать девушки Анна Дудич.

Сапега в колонии работает швеей. В переписке она рассказала матери, что работы много, все работают без перерыва, здоровье из-за стресса "оставляет желать лучшего".

"Живет надеждой на освобождение, просит не лишать ее этой надежды, [пишет], что без нее ей никак", - рассказала Би-би-си Анна Дудич.

В одном из писем Сапега попросила мать пообещать ей, что она заберет ее из колонии. "Пообещай мне, что ты меня заберешь отсюда! Ты приедешь, мы пойдём в магазин и ты купишь мне торт и много сладостей, сядем в машину и поедем домой, я очень хочу домой к вам, мои родные", - написала она.

Сапега также рассказала о своем состоянии: "Что творится внутри, наверное, сравнимо с развалинами, фундамент остался, даже какие-то стены уцелели, но в целом все разрушилось".

27 июня этого года Сапега, отбывающая шестилетний срок в колонии за администрирование оппозиционного телеграм-канала "Черная книга Беларуси", попросила Лукашенко о помиловании. Лукашенко заявлял, что ему "жалко девчонку", но был готов лишь передать ее в Россию для отбывания наказания.

"Я лишь хочу быть рядом со своей семьей… Я хочу свободно дышать", - говорилось в ходатайстве 24-летней заключенной.

6 мая суд в Беларуси приговорил Сапегу к шести годам колонии за возбуждение социальной вражды и незаконный сбор сведений о частной жизни чиновников.

Сапега родилась в России, но выросла в Беларуси, куда переехала ее мать, а затем училась в университете в Вильнюсе, где уже после ареста получила диплом юриста.