Северная Корея объявила себя ядерной державой

44 минуты назад

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Автор фото, KCNA Подпись к фото, Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал этот шаг "необратимым"

Северная Корея приняла закон, объявляющий страну ядерной державой, сообщает государственное информационное агентство ЦТАК.

Лидер страны Ким Чен Ын назвал это решение необратимым и исключил возможность каких-либо переговоров о денуклеаризации страны, то есть отказе от ядерного оружия.

Новый закон также закрепляет право страны использовать упреждающий ядерный удар для своей защиты.

Несмотря на жесткие санкции, в период с 2006 по 2017 год Пхеньян провел шесть ядерных испытаний.

В нарушение резолюций Совета Безопасности ООН Северная Корея продолжает наращивать свой военный потенциал, угрожая своим соседями, и возможно, уже северокорейские ракеты уже могут достичь материковой части США.

В 2019 году после двух нашумевших, но безрезультатных встреч на высшем уровне Ким Чен Ына с тогдашним президентом США Дональдом Трампом Пхеньян провел новые запуски и ядерные испытания.

Переговоры между странами тем временем зашли в тупик. Хотя администрация Байдена дала понять, что готова говорить с Пхеньяном, пока не ясно, готов ли президент США встретиться с северокорейским лидером.

Белый дом также заявил, что его попытки связаться с Пхеньяном и предложения о помощи в связи со вспышкой коронавируса пока остались без ответа.

В прошлом году США пересмотрели свою политику в отношении Северной Кореи и подтвердили, что целью является "полная денуклеаризация" Корейского полуострова. Байден сказал, что будет добиваться этого, сочетая дипломатию и "суровое сдерживание". В ответ Ким заявил, что его страна должна готовиться "как к диалогу, так и к конфронтации".

В этом году напряженность на Корейском полуострове вновь резко возросла: Пхеньян осуществил рекордное количество запусков баллистических ракет.

Южная Корея и США ответили крупнейшими совместными военными учениями на полуострове за последние годы.

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