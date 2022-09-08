Карл III - новый король Великобритании

час назад

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Автор фото, © Nadav Kander

В момент, когда умерла королева, британская корона была передана - немедленно и без всяких церемоний - ее наследнику, бывшему принцу Уэльскому.

Однако есть несколько практических - и традиционных - шагов, через которые ему необходимо пройти, чтобы быть коронованным.

Как его будут называть?

Нового короля станут называть Карл III.

Таким было самое первое решение за время правления нового монарха. Он мог выбирать между любым из своих четырех имен: Карл Филип Артур Георг.

Менять титул придется не только новому королю.

Хотя принц Уильям и является теперь наследником престола, он не станет принцем Уэльским автоматически. Однако он немедленно унаследовал принадлежавший его отцу титул герцога Корнуолльского. Жена Уильяма Кэтрин теперь будет известна как герцогиня Корнуолльская.

У жены Чарльза также появится новый титул - теперь он будет звучать как королева-консорт - словом "консорт" описывается супруга монарха.

Официальные церемонии

Примерно в течение первых суток после смерти матери Карл будет официально провозглашен королем. Это происходит в лондонском Сент-Джеймсском дворце перед церемониальным органом, известным как Совет по престолонаследованию.

В него входят члены Тайного совета монарха - группа высокопоставленных депутатов парламента - действующих и бывших, представители знати и некоторые высокопоставленные государственные служащие, послы Британии в странах Содружества и лорд-мэр Лондона.

Теоретически в церемонии имеют право принимать участие более 700 человек. Однако с учетом того, что о смерти королевы стало известно совсем недавно, реальное число участников, вероятно, будет намного меньшим.

На последний Совет по престолонаследованию в 1952 году собралось около 200 человек.

Король обычно в этом заседании не участвует.

Во время Совета лорд-председатель Тайного совета (сейчас это депутат Пенни Мордаунт) объявит о смерти королевы Елизаветы II - и вслух будет зачитана прокламация.

Формулировки в прокламации могут меняться, но по традиции она представляет собой молитвы и обещания верности, похвалы предыдущему монарху и заявления о преданности новому.

После этого прокламацию подписывают несколько высокопоставленных фигур, в том числе премьер-министр, архиепископ Кентерберийский и лорд-канцлер.

Так же как на всех подобных церемониях, особое внимание будет уделяться тому, какие перемены были внесены, что добавилось или стало делаться по-новому - как признак наступления новой эры.

Первая декларация короля

Совет по престолонаследованию собирается снова - обычно это происходит на следующий день - на этот раз с участием короля и членов Тайного совета.

Никакой "присяги" в начале правления британских монархов нет. Это не похоже на вступление в должность других глав государств, таких как президент США. Зато есть декларация, которую делает новый король: по традиции, сложившейся в XVIII веке, он даст клятву защищать Шотландскую церковь.

После того как прозвучат фанфары, будет сделана публичная прокламация, в которой Карла объявят новым королем. Это произойдет на балконе Сент-Джеймсского дворца, честь достанется чиновнику, носящему титул Главного герольдмейстера Его величества.

Автор фото, PA Media

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Королева возлагает корону принцу Чарльзу при получении им титула принца Уэльского в 1969 году

Он провозгласит: "Боже, храни короля!" и впервые с 1952 года в словах государственного гимна начнет звучать "Боже, храни короля!"

Затем в лондонском Гайд-парке, Тауэре и на военных кораблях будет дан артиллерийский салют. Прокламации с объявлением Карла королем будут зачитаны в Эдинбурге, Кардифе и Белфасте.

Коронация

Символической вершиной процесса престолонаследия станет церемония коронации, когда Карл формально получит корону. Поскольку для этого необходимо как следует подготовиться, она вряд ли произойдет вскоре после восхождения Карла на престол. Королева Елизавета II стала монархом в феврале 1952 года, но короновали ее только в июне 1953-го.

В течение последних 900 лет коронация проводилась в Вестминстерском аббатстве. Первым британским монархом, получившим там корону, был Вильгельм Завоеватель, а Карл станет сороковым.

Церемония представляет собой англиканскую церковную службу, которую проводит архиепископ Кентерберийский. В конце коронации он возложит на голову Карла корону Святого Эдуарда, сделанную из чистого золота в 1661 году.

Она является главным предметом среди британских корон, хранящихся в лондонском Тауэре, монарх носит ее только в момент коронации (не в последнюю очередь потому что ее вес составляет целых 2,23 кг).

В отличие от королевских свадеб, коронация - это государственное мероприятие, за его организацию платит правительство - и оно же составляет список приглашенных.

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Во время коронации будет звучать музыка, отрывки из различных текстов, совершится ритуал помазания нового монарха с использованием различных масел, в том числе апельсинового, розового, коричного, мускусного и амбрового.

Новый король даст коронационную клятву на глазах всего мира. Во время тщательно разработанной церемонии он получит державу и скипетр в качестве символов своей новой роли и архиепископ Кентерберийский возложит на его голову золотую корону.

Глава Содружества Наций

Карл становится главой Содружества Наций - ассоциации 56 независимых стран, в которых живет 2,4 млрд людей. Кроме Великобритании, он будет главой 14 государств.

В их числе: Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамы, Белиз, Канада, Гренада, Ямайка, Папуа Новая Гвинея, Сент-Кристофер и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Новая Зеландия, Соломоновы острова и Тувалу.

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