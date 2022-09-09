В пятницу Карл III впервые обратится к нации в качестве монарха

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Король Карл III прилетел из Балморала в Лондон

Как ожидается, в 18 часов в пятницу король Великобритании Карл III впервые обратится к нации как суверен. Официальная церемония вступления на престол состоится в субботу, однако, согласно традиции, формально он стал королем уже в четверг, сразу после смерти матери.

Королева Великобритании Елизавета II, дольше всех в истории правившая страной, мирно скончалась в окружении своей семьи в Балморале в Шотландии в четверг.

В пятницу король прибыл из Шотландии в Лондон, где он позже должен встретиться с премьер-министром Лиз Трасс.

Тем временем Великобритания скорбит по утрате и отдает дань уважения многолетнему правлению Елизаветы II. В ее честь по всей стране прозвучал оружейный салют, знаменуя ее долгие годы жизни и служения нации, в полдень прозвенели колокола собора Святого Павла, Вестминстерского аббатства и Виндзорского замка.

Британцы приезжают в Балморал, Виндзор и к Букингемскому дворцу, чтобы оставить цветы, слова благодарности и соболезнования королеве и королевской семье, многие из них не стеснялись слез.

По всей стране приспущены флаги.

В пятницу в 18:00 (20:00 по Москве) в соборе Святого Павла состоится поминальная служба, в которой примут участие премьер-министр Лиз Трасс и другие высокопоставленные члены кабинета.

Служба будет открыта для публики, на нее в порядке живой очереди пустят две тысячи человек.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Полицейский перед Букингемским дворцом

В пятницу Букингемский дворец обнародовал некоторые подробности планов на ближайшие дни. Король Карл III объявил, что траур будет соблюдаться с пятницы до семи дней после похорон его матери.

Бумажной книги соболезнований для представителей общественности не будет, но Букингемский дворец организовал онлайн-книгу соболезнований для всех, кто хочет оставить сообщение.

Правительство заявило, что ожидает большого скопления людей в центре Лондона и в других королевских резиденциях в знак уважения, и предупредило о возможных сбоях и задержках в работе транспорта.

Представителей общественности попросили оставлять цветы в специально отведенных местах в королевских резиденциях.

Правительство опубликовало руководство на период национального траура, который продлится до дня похорон королевы, в котором говорится:

организации не должны приостанавливать деятельность

государственные службы будут работать в обычном режиме, хотя возможны некоторые изменения в их доступности

не требуется отменять или откладывать развлекательные и спортивные мероприятия или закрывать развлекательные заведения

общественные музеи, галереи или подобные места не обязаны закрываться

Тем не менее в знак уважения в стране отменены или перенесены многие спортивные соревнования, футбольные матчи и культурные мероприятия, в том числе знаменитые концерты фестиваля Би-би-си Proms .

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Мужчина вытирает слезы у входа в замок Балморал

Депутаты в палатах общин и лордов также отдают дань уважения королеве с полудня до вечера пятницы, повседневная политическая жизнь приостановлена.

Кабинет министров собрался в пятницу утром, и единственным пунктом повестки дня было отдать дань уважения королеве.

Также состоится редкое субботнее заседание Палаты общин, на котором высокопоставленные депутаты соберутся в 14:00 по местному времени, чтобы принести присягу на верность новому королю, а соболезнования продолжатся до вечера.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Девочка возлагает цветы в Виндзорском замке

После смерти матери король Карл сказал, что это было "очень печальное время" для него и его семьи, и что ее потеря будет "глубоко ощущаться" во всем мире.

"Мы глубоко скорбим о кончине дорогого государя и любимой матери", - говорится в заявлении.