Юлия Латынина, Валерий Соловей и Тамара Эйдельман объявлены "иноагентами" в России

46 минут назад

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Подпись к фото, Тамара Эйдельман, Валерий Соловей и Юлия Латынина

Минюст России в пятницу 9 сентября пополнил два реестра "иностранных агентов". В них попали еще шесть журналистов и блогеров.

Физлицами-"иноагентами" объявлены журналисты Юлия Латынина и Майкл Наки, историк Тамара Эйдельман. По мнению российских властей, они получают финансирование из Украины. У всех новых "иноагентов" есть собственные каналы на YouTube - у Эйдельман почти миллион подписчиков, у Латыниной и Наки - 600 и 845 тысяч соответственно.

В список СМИ-"иноагентов" добавлены журналисты "Радио Свобода" (также внесено в реестр СМИ-"иноагентов") Андрей Афанасьев и Елена Шукаева и политолог Валерий Соловей. Также в реестр внесли ООО "Время Колокольчиков", юрлицо благотворителя Мити Алешковского, сына Тамары Эйдельман, ранее уже внесенного в списки "иноагентов" в России.

Таким образом, в реестре физлиц-"иноагентов", который впервые пополнился 5 апреля, сейчас 22 человека, в реестре СМИ - уже более 180 людей и организаций.

В прошлую пятницу, 2 сентября, после перерыва длиной больше месяца минюст также пополнял реестры СМИ-"иноагентов" и физлиц-"иноагентов". В частности, в список физлиц-"иноагентов" были включены шесть человек: украинский журналист Дмитрий Гордон, журналистка Катерина Гордеева, политик Иван Жданов, бизнесмен и благотворитель Борис Зимин, музыкант Андрей Макаревич и политолог Федор Крашенинников.

И СМИ, и физлица-"иноагенты" должны маркировать свои публичные материалы и обращения в госорганы пометкой о статусе, а также регулярно отчитываться перед минюстом о своих доходах и расходах.

Наказание за нарушение требований в рамках реестра физлиц - более жесткое. Если для СМИ-"иностранных агентов" Уголовный кодекс предусматривает наказание от штрафа в 300 тыс. рублей до двух лет лишения свободы, то "физлиц" можно сажать на срок до пяти лет.

В июле президент России подписал принятый Госдумой и одобренный Совфедом закон "о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".