Что теперь будет с британскими почтовыми марками, монетами, банкнотами и паспортами с изображением королевы Елизаветы II

час назад

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Автор фото, Getty Images

После 70 лет пребывания на троне королева Елизавета II постоянно присутствовала в повседневной жизни британцев. В Великобритании ее портрет, профиль и герб можно увидеть на почтовых марках, банкнотах и даже на коробках с хлопьями. Что же изменится теперь, когда у страны другой монарх?

...Не копеечный вопрос

На всех 29 млрд монет, находящихся в обращении в Великобритании, изображен профиль королевы Елизаветы II. Самый последний дизайн датируется 2015 годом, когда ей было 88 лет. Это был уже пятый портрет для монет, созданный во время ее правления.

Королевский монетный двор не сообщает, как и когда он начнет выпускать монеты с изображением профиля короля Карла III, но вполне вероятно, что монеты королевы останутся в обращении еще в течение многих лет, и процесс их замены будет постепенным.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Первой банкнотой с портретом королевы стала банкнота в один фунт выпуска 1960 года

До денежной реформы 1971 года, когда все монеты были заменены при переходе на десятичную систему, в Британии было вполне обычным делом найти в сдаче портреты сразу нескольких монархов.

Хотя еще неизвестно, как будет выглядеть "денежный" профиль короля Карла III, некоторое представление об этом можно составить на основе монеты, выпущенной Королевским монетным двором в 2018 году в ознаменование его 70-летия. И только одно можно сказать с уверенностью: его лицо будет смотреть не в ту же сторону, что Елизаветы II (королева смотрит вправо, а это значит, что взгляд Карла III будет направлен влево). Традиция диктует, что направление, в котором монарх смотрит на монетах, должно меняться для каждого нового главы престола.

После утверждения правительством монеты нового дизайна будут выпускаться на Королевском монетном дворе в Ллантризанте, Южный Уэльс.

Королева появляется на всех банкнотах банка Англии с 1960 года (на денежных знаках, выпущенных банками Шотландии и Северной Ирландии, монарх не изображен). В настоящее время в обращении находится около 4,5 млрд отдельных банкнот банка Англии на сумму около 80 млрд фунтов стерлингов - как и в случае с монетами, они будут постепенно выведены из обращения.

Но все банкноты и монеты останутся законным платежным средством. В случае каких-либо перемен Банк Англии очень заблаговременно сделает соответствующие предупреждения.

Марки и почтовые ящики

С 1967 года на всех марках, выпущенных Королевской почтой, был изображен рельефный силуэт профиля королевы Елизаветы II.

Теперь Королевская почта прекратит выпуск марок с изображением королевы, хотя их все еще можно будет использовать для отправления писем и посылок, и начнет процесс создания новых.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Принц Чарльз и его жена Камилла на британской почтовой марке

Новый король уже появлялся на марках, но Королевская почта пока не сообщает, как именно будет выглядеть новый дизайн с его портретом.

Помимо изображения монарха на марках, Королевская почта размещает королевские инициалы на своих почтовых ящиках.

Более 60% из 115 тыс. почтовых ящиков Великобритании имеют знак "E II R" королевы Елизаветы II - ("E" обозначает "Елизавета", а "R" - Regina, то есть "королева" на латыни). В Шотландии на ящиках изображена шотландская корона.

Подпись к фото, Почтовый ящик с инициалами Елизаветы II

За пределами Шотландии любые новые почтовые ящики теперь будут иметь знак нового короля. Но поскольку потребность в новых почтовых ящиках довольно невысока, может пройти некоторое время, прежде чем британцы и гости страны смогут обнаружить один из них.

Королевская печать одобрения

От томатного кетчупа до пакетов с хлопьями, парфюмерии и других продуктов - скорее всего, многие британцы видели на разных изделиях королевский герб со словами: "По назначению Ее Величества Королевы". Это продукты, на которые был выдан королевский ордер, то есть компания-производитель регулярно поставляет их королевскому двору.

Подпись к фото, Этикетка королевского ордера на бутылке соуса

За последнее столетие монарх, монаршие супруги и наследники выдавали свои собственные королевские ордера (то есть становились праводателями), и сейчас около 800 компаний обладают 900 королевскими ордерами.

Когда праводатель умирает, любые выданные им королевские ордера становятся недействительными, и у компаний есть два года, чтобы прекратить использование королевского знака. (Ордера, выданные королевой-матерью, действовали в течение пяти лет после ее смерти, но это делалось в порядке исключения.)

Ордера, которые Чарльз выдавал как принц Уэльский, будут действовать и теперь, когда он стал королем, потому что они связаны с его семейным хозяйством, а не с титулом.

Ожидается, что новый король теперь предоставит своему сыну и наследнику, принцу Уильяму, возможность выдавать собственные ордера.

Паспорта все еще действительны

Но в обновлении нуждаются не только деньги, марки и ордера.

Все британские паспорта выдаются на имя "Ее Величества" - и по-прежнему действительны для поездок. Но для новых паспортов формулировка на внутренней стороне передней обложки будет изменена на "Его Величество".

Полицейские в Англии и Уэльсе должны будут заменить королевский вензель Елизаветы II в центре шлема.

Барристеры и адвокаты, которым монарх дал звание "Queen's Counsel" (англ.- королевский адвокат - высшее звание для представителей это профессии), уже сейчас должны именоваться King's Counsel.

И, наконец, в национальном гимне больше не будет формулировки "Боже, храни королеву!".

После того, как Чарльз будет официально провозглашен королем на официальной церемонии, с балкона Сент-Джеймсского дворца будет сделано публичное объявление, включающее слова "Боже, храни короля!"