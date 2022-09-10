Наступление Украины под Харьковом. Будет ли котел в районе Изюма?

21 минуту назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Anadolu Agency

Вооруженные силы Украины продолжают наступление в Харьковской области. В субботу утром украинские силы вошли в город Купянск, важный с точки зрения логистики город, а российские войска стали покидать крупный районный центр. Поступают сообщения о боях в районе города Лиман, еще одном узловом центре, через который проходит дорога на Изюм.

Ранее ВСУ освободили Балаклею и более 30 сел и городов в Харьковской области.

Сообщения, которые поступают из разных источниках о взятии Купянска, часто противоречат друг другу в том, насколько ВСУ контролирует город. В сети появилось видео, на котором, как утверждается, видны украинские солдаты, въезжающие в город на бронемашине.

Одни телеграм-каналы, в основном, пророссийские, говорят, что украинские силы заняли только западную часть города, дойдя до реки Оскол. Однако есть сообщения и о полном контроле над городом. Подтверждения этой информации нет.

Но с оперативной точки зрения потеря даже восточной части города имеет решающее значение для снабжения изюмской группировки. Дело в том, что в городе расположена железнодорожная станция Купянск-узловой, через которую велось снабжение российских войск под Изюмом.

Станция находится на восточном берегу, но простреливается с западного, и разгружать на ней эшелоны не получится. Изюмская группировка оказалась отрезанной от основной линии снабжения.

С утра также поступают сообщения о том, что российские войска стали покидать Изюм. Об этом сообщили сразу несколько российских блогеров, имеющих свои источники информации в войсках. Поступали даже сообщения о том, что в город заходят части ВСУ, однако никаких фото- или видеодоказательств этого на момент написания заметки не публиковалось.

Автор фото, @Rybar

Третий город, который фигурирует в сводках с фронта - Лиман. Ранее украинские войска форсировали реку Северский Донец, и начали бои на подступах к Лиману. Российский телеграм-канал WarGonzo сообщает, что бои идут в самом городе. При этом другой канал - "Рыбарь" - передает, что из Лимана вывели подразделения МЧС, МВД и Росгвардии.

Удар в сторону Лимана, в случае, если ВСУ будет продолжать наступление в том же темпе, грозит окружением той части группировки росийских войск в Изюме, которую не успеют вывести. Горловину этого потенциального "мешка" образуют, с одной стороны, Оскольское водохранилище, а другую его часть как раз могут создать украинские части, которые прорываются к Лиману, если они смогут продолжать движение на север.

В пятницу российские военные корреспонденты и официальные источники сообщили о переброске войск на харьковское направление.

"Идёт массовая переброска воздушным способом подкрепления под Купянск и Изюм, - сообщил военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный. - "Коровы" (тяжелые транспортные вертолеты Ми-26. - Би-би-си) приземляются практически у линии боестолкновения. Подготовлено несколько точек приземления. Вертолеты Ми-26 доставляют бронетехнику и личный состав. Бойцы направляются в бой, чтобы отбросить противника и не допустить дальнейших прорывов".

О переброске резервов сообщалось также в пятничном брифинге российского минобороны. В ходе него было показало видео с колонной бронетехники и личного состава на харьковское направление.

Чем важна изюмская группировка российских войск

Удар по Изюму был одним из главных направлений российского вторжения в Украину. С первых дней войны город подвергался опустошительным обстрелам, был сильно разрушен и в конце марта - начале апреля захвачен. Изюм и его окрестности стали местом дислокации крупной группировки российских войск.

Автор фото, Getty Images

На первом этапе боевых действий российским частям под Изюмом отводилась скорее вспомогательная роль - отсечь Харьков с юга - юго-востока от наиболее боеспособных подразделений ВСУ и обеспечить захват второго по величине города Украины наступавшими войсками с севера.