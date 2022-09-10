Алексей Резников о "Рамштайне": вооружать Украину будут долго и тщательно

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Основным донором военной помощи Украине остаются США

Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал в "Фейсбуке" большой текст, посвященный результатам конференции контактной группы по Украине в формате "Рамштайн". По словам министра, иностранная военная помощь стране будет рассчитана на более долгие сроки реализации, поскольку странам-донорам непросто предоставлять вооружения из своих запасов.

Девизом нового этапа помощи, по словам министра, станет "устойчивость, долгосрочность и обучение" (sustain, long-term, training).

"Страны свободного мира не готовились к полномасштабной войне на континенте по лекалам Второй мировой. Поэтому ресурсы оперативной помощи, которая может быть предоставлена ​​нашими партнерами за счет резервов, ограничены", - сказал Резников.

О том, что поставки вооружений, военной техники и прочей военной помощи Украине из запасов собственных вооруженных сил не могут продолжаться долго, ранее говорили эксперты. Судя по словам Резникова, теперь это стало темой обсуждения на заседаниях контактной группы.

Это означает, что вооружения для Украины станут поступать не с армейских складов, а производиться на заводах.

По словам министра обороны, в НАТО будут готовить общий план, в котором будут учитываться не только прямые поставки Киеву, но и пополнение запасов стран-доноров, а также производство вооружений для тех стран, которые согласились помогать Украине оружием, боеприпасами и техникой в обмен на получение западных систем в качестве компенсации.

"Вопросы инвестиций в ВПК, учитывая необходимость дать отпор России, вскоре будут рассматриваться на отдельной сессии в рамках НАТО. В Рамштайне генсек Альянса Йенс Столтенберг очень четко определил общие ориентиры", - написал Резников.

"Трехуровневая ПВО"

Еще одной темой, которая обсуждалась на конференции, стали поставки Украине систем ПВО.

По словам Алексея Резникова, Украина будет выстраивать с помощью западных стран полноценную "трехуровневую" систему противовоздушной обороны, строительство которой министр назвал "важнейшим приоритетом".

Эшелонированная противовоздушная оборона Украины базируется на старых, еще советских комплексах. Наиболее мощными были ракетные комплексы С-300ПС и С-300ПТ среднего радиуса действия, которые строились еще в 1980-х годах. Кроме них на вооружении стоят средние Бук-М1, ближние Тор-М, С-125 и различные переносные и артиллерийские системы ПВО для поля боя.

"Мы уже получили от Германии зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard. Наши специалисты заканчивают обучение на современном немецком ЗРК Iris-T, который вскоре сделает наше небо более безопасным. Принято принципиальное решение по комплексам NASAMS", - сказал министр.

Все эти комплексы - ближней и средней дальности. Однако в будущем, судя по заявлению Резникова, украинская ПВО станет трехуровневой. Что именно имел в виду министр и означает ли это, что в ПВО Украины могут появиться дальние средства, он не пояснил, отметив, что "не может говорить обо всех деталях".

Подготовка войск

Еще одной важной темой, обсуждавшейся в Рамштайне, стала подготовка украинских военных.

По словам министра, на западе будут готовить представителей разных специальностей ВСУ, начиная от специалистов системы закупок, для которых предусмотрены тренинги в структуре НАТО, и офицеров для штабов бригад, и заканчивая бойцами для подразделений переднего края.

Резников рассказал, что уже сейчас действует программа обучения, начатая Великобританией, к которой присоединились Канада, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия и Новая Зеландия.

Он рассказал, что тысячи военных уже прошли курс обучения, полторы тысячи готовятся в настоящее время, а всего по этой программе будет подготовлено и экипировано 30 тысяч военных. Их хватит для комплектования шести бригад.

При этом, рассказал министр, будут организованы аналогичные программы в Польше и других странах.