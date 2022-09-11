Похороны Елизаветы II: когда и где пройдет прощание с королевой?

21 минуту назад

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Автор фото, Reuters

Гроб с телом королевы Елизаветы II будет выставлен для отдания последних почестей перед похоронами, которые состоятся 19 сентября в Вестминстерском аббатстве.

Последнее путешествие королевы, проведшей на троне 70 лет, началось в воскресенье: траурная процессия с гробом двинулась из замка Балморал в Эдинбург. Дорога в 280 километров займет шесть часов и пройдет через несколько городов и деревень Шотландии.

К утру понедельника гроб разместят в Холирудском дворце - официальной резиденции монарха в столице Шотландии. В процессии примут участие члены королевской семьи.

В Холирудском дворце тело монарха пробудет сутки, и все желающие смогут проститься с королевой.

Во вторник дочь королевы принцесса Анна сопроводит гроб с телом Елизаветы II, который будет самолетом доставлен из аэропорта Эдинбурга на авиабазу Королевских ВВС Нортхолт, а оттуда - в Букингемский дворец.

Во второй половине дня в среду гроб будет доставлен в Вестминстерский дворец. Четыре полных дня, начиная с четверга, у британцев и гостей страны будет возможность попрощаться с королевой и воздать ей последние почести.

Государственные похороны королевы состоятся в понедельник, 19 сентября. Этот день будет объявлен выходным по всей Великобритании.

Отпевание пройдет в Вестминстерском аббатстве. Именно там короновались британские короли и королевы, а в 1947 году королева Елизавета II выходила замуж за принца Филиппа.

На церемонию похорон будут приглашены главы государств со всего мира.

Богослужение будет транслироваться по телевидению, на нем также будут присутствовать высокопоставленные британские политики и бывшие премьер-министры.

После этого траурная процессия отправится в путь из Лондона в Виндзорский дворец.

Свой последний приют королева обретет рядом со своим мужем, принцом Филиппом, в памятной часовне короля Георга VI в Виндзоре.

Для многих жителей Соединенного Королевства церемония прощания с королевой станет первыми государственными похоронами со времени смерти сэра Уинстона Черчилля в 1965 году.

Король Карл III приветствует нацию

До похорон своей матери король Карл III посетит Шотландию, Северную Ирландию и Уэльс. В этом туре его будет сопровождать новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

Правительство объявило, что общенациональный траур продлится до дня государственных похорон. После этого королевская семья будет соблюдать траур еще неделю.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Карл III публично провозглашен королем на церемонии в Сент-Джеймсском дворце.

Некоторые мероприятия, включая спортивные матчи и крупномасштабные забастовки, были отменены или отложены после смерти королевы. Согласно предписанию властей, организаторы не обязаны отменять мероприятия, заранее запланированные в день похорон, однако могут скорректировать время их проведения.

Футбольные матчи в Премьер-лиге, Английской футбольной лиге были отложены до вторника. Все игры в женской Суперлиге, женском чемпионате и женском Кубке Англии также перенесли.

Автор фото, WPA Pool Подпись к фото, После смерти Елизаветы II британская корона перешла к ее сыну, принцу Чарльзу. В субботу он был провозглашен королем Карлом III

После смерти Елизаветы II британская корона перешла к ее сыну, принцу Чарльзу. В субботу он был провозглашен королем Карлом III Советом по престолонаследию.

Документ, в котором официально зафиксирован факт восхождения Карла III на престол и который называется Основная прокламация, был сразу же подписан наследником престола принцем Уильямом, королевой-консортом Камиллой, лидером Палаты общин и лордом-председателем Совета Пенни Мордаунт, премьер-министром Британии Лиз Трасс и архиепископом Кентерберийским.

В субботу 11 часов утра по лондонскому времени во внутреннем дворе Сент-Джеймсского дворца состоялась церемония, которую Британия не наблюдала 70 лет.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Король Карл III приветствовал собравшихся у Кларенс-хауса

С главного дворцового балкона была зачитана Основная прокламация. Затем на верность королю присягнули королевские гвардейцы. Завершилась церемония оружейным салютом.