Антигуа и Барбуда могут провести референдум об отказе считать британского монарха главой государства
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Премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун заявил, что в течение трех лет страна может провести референдум по поводу того, оставлять ли британского монарха главой государства, или же полностью перейти к республиканской форме правления.
Это заявление было сделано после того, как Карл III был утвержден королем после кончины Елизаветы II. Браун подчеркнул, что этот шаг не является враждебным актом, и что он проведет референдум в том случае, если будет переизбран в будущем году.
Шансы на победу Брауна велики, поскольку его партия на сегодняшний день занимает 15 из 17 мест в Палате представителей. Однако Браун отметил, что никаких просьб избирателей по этому поводу к нему не поступало.
"Я думаю, что большинство людей вообще не задумывались над этим вопросом", - сказал премьер-министр.
Ранее Австралия исключила возможность подобного голосования в ближайшие четыре года.
Смерть королевы вновь подняла вопрос о роли монархии в этой стране. При этом ее премьер-министр Энтони Албаниз, несмотря на то, что является республиканцем, отметил, что в ближайшее время подобные конституционные вопросы не стоят на повестке дня.
"Сейчас мы всей страной скорбим о кончине королевы, выражая наше глубокое уважение и восхищение тем огромным вкладом, который она внесла в нашу жизнь", - сказал он.
Помимо Великобритании, король Карл III является главой 14 государств — это Антигуа и Барбуда, Австралия, Багамы, Белиз, Канада, Гренада, Ямайка, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Соломоновы острова и Тувалу.
Сейчас целый ряд стран пересматривает роль монархии. Браун сказал, что превращение в республику станет "последним шагом на пути к завершению цикла независимости и превращению в действительно суверенную нацию".
В прошлом году Барбадос привел к присяге своего первого президента после того, как парламент страны отстранил королеву от должности главы государства.
72-летняя Сандра Мейсон, генерал-губернатор острова с 2018 года, была избрана президентом страны после голосования в парламенте.
А на Ямайке правящая Лейбористская партия тоже заявляет, что ее целью является проведение референдума, чтобы стать республикой.