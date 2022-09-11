Антигуа и Барбуда могут провести референдум об отказе считать британского монарха главой государства

24 минуты назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Stefano Cellai / EyeEm Подпись к фото, Острова Антигуа и Баруда были колонизированы Британией еще в XVII веке

Премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун заявил, что в течение трех лет страна может провести референдум по поводу того, оставлять ли британского монарха главой государства, или же полностью перейти к республиканской форме правления.

Это заявление было сделано после того, как Карл III был утвержден королем после кончины Елизаветы II. Браун подчеркнул, что этот шаг не является враждебным актом, и что он проведет референдум в том случае, если будет переизбран в будущем году.

Шансы на победу Брауна велики, поскольку его партия на сегодняшний день занимает 15 из 17 мест в Палате представителей. Однако Браун отметил, что никаких просьб избирателей по этому поводу к нему не поступало.

Автор фото, Stuart C. Wilson Подпись к фото, Гастон Браун с женой и граф и графиня Уэссекские, которые посетили Антигуа и Барбуду в апреле 2022 года, в ходе турне в честь платинового юбилея Елизаветы II

"Я думаю, что большинство людей вообще не задумывались над этим вопросом", - сказал премьер-министр.

Ранее Австралия исключила возможность подобного голосования в ближайшие четыре года.

Смерть королевы вновь подняла вопрос о роли монархии в этой стране. При этом ее премьер-министр Энтони Албаниз, несмотря на то, что является республиканцем, отметил, что в ближайшее время подобные конституционные вопросы не стоят на повестке дня.

"Сейчас мы всей страной скорбим о кончине королевы, выражая наше глубокое уважение и восхищение тем огромным вкладом, который она внесла в нашу жизнь", - сказал он.

Автор фото, MICK TSIKAS Подпись к фото, Орудийный салют в Канберре в честь воцарения Карла III

Помимо Великобритании, король Карл III является главой 14 государств — это Антигуа и Барбуда, Австралия, Багамы, Белиз, Канада, Гренада, Ямайка, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Соломоновы острова и Тувалу.

Сейчас целый ряд стран пересматривает роль монархии. Браун сказал, что превращение в республику станет "последним шагом на пути к завершению цикла независимости и превращению в действительно суверенную нацию".

В прошлом году Барбадос привел к присяге своего первого президента после того, как парламент страны отстранил королеву от должности главы государства.

Автор фото, Randy Brooks - CPL T20 Подпись к фото, Крикетные команды Сант-Лусии и Барбадоса солюдают минуту молчания перед началом матча в память скончавшейся королевы Елизаветы II

72-летняя Сандра Мейсон, генерал-губернатор острова с 2018 года, была избрана президентом страны после голосования в парламенте.