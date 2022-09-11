В городах Украины пропал свет после российских ударов по "критической инфраструктуре"

18 минут назад

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Автор фото, Reuters

В воскресенье вечером из разных регионов Украины начали приходить сообщения о перебоях с электроэнергией. При этом в двух областях, как сообщается, энергоснабжение уже восстановили.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате российских ударов в воскресенье были полностью обесточены Харьковская и Донецкая области, частично - Запорожская, Днепропетровская и Сумская.

Украинский президент опубликовал в своем телеграм-канале видео одного из российских ударов

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, Россия нанесла удар по инфраструктурному объекту Харьковской области.

"Вследствие удара во многих районах города пропал свет. По этой же причине в тех же районах нет и воды - не работают насосы", - сообщил он.

Мэр не уточнил, что это за объект, но советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил удар по Харьковской ТЭЦ-5. Это важнейшая ТЭЦ, которая снабжала электроэнергией большую часть Харьковской области.

"Прямые умышленные удары по критической гражданской инфраструктуре, в частности по крупнейшей Харьковской ТЭЦ-5, - это безусловное проявление терроризма России и ее желание массово оставить мирных граждан без света и тепла. Такой трусливый "ответ" за бегство собственной армии с поля боя", - подчеркнул Подоляк.

ТЭЦ-5 в Харькове - вторая по электрической мощности ТЭЦ в Украине. Она расположена вблизи села Подворки Дергачевского района. Российские удары подтвердил и Совет города Дергачи, расположенного чуть севернее Харькова.

О похожих проблемах заявил и руководитель Днепропетровской администрации Валентин Резниченко.

"Некоторые города и общины области остались без света. Россияне ударили по энергетической инфраструктуре", - сообщил Резниченко.

Частично проблемы со светом были также в населенных пунктах Полтавской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях.

При этом в Сумской и Полтавской областях, как сообщает председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем телеграм-канале, удалось полностью восстановить электроснабжение.

"Сумщина. Поставки электроэнергии в области по состоянию на 21:40 полностью восстановлены!" - написал он.

Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что во всех районах области восстановили свет и водоснабжение. Сейчас энергетики продолжают стабилизировать уровень напряжения, сообщил он в своем телеграм-канале.

Ранее в воскресенье в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Предупреждение затронуло почти всю страну, кроме западных регионов и Крыма.