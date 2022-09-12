Швеция зависла между правыми и левыми. Кто победил на выборах и как крайне правые получили шанс на власть

49 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что после состоявшихся в воскресенье парламентских выборов разница между основными партиями настолько мала, что назвать победителя пока невозможно. Вначале экзит-полы предсказали, что новое правительство страны снова сформирует правящая левая коалиция, однако по результатам подсчета значительной части голосов стало ясно, что победу с небольшим перевесом может одержать оппозиционный правый блок.

Вскоре после окончания голосования шведский общественный вещатель заявил, что социал-демократическая коалиция во главе с Андерссон получит 49,8% голосов, а правые - 49,2%. Однако после подсчета около 94% бюллетеней оказалось, что правые ("Умеренная коалиционная партия", "Шведские демократы", христианские демократы и либералы) получили 176 из 349 мест в парламенте против 173 мест у левоцентристов.

Теперь окончательный итог выборов выяснится только через несколько дней, когда будут подсчитаны все бюллетени, в том числе поданные досрочно и по почте. Избирательная комиссия Швеции заявила, что предварительные результаты будут известны не раньше среды.

Социал-демократы правят Швецией с 2014 года и доминируют на политическом ландшафте страны с 1930-х годов. "Мы, социал-демократы, провели хорошие выборы, - сказала Андерссон членам партии поздно вечером в воскресенье. - Шведская социал-демократия сильна".

Успех противников миграции

Каким бы ни был окончательный итог голосования, уже сейчас ясно, что правые партии значительно усилили свои позиции и теперь они примерно сравнялись по популярности с социал-демократами, правившими последние восемь лет.

После этих выборов одно из старейших и самых популярных правых политических движений Швеции - "Умеренная коалиционная партия" - может впервые создать коалицию с антиэмиграционной и националистической "Шведской демократической партией", которая, по-видимому, получит свой лучший результат на выборах. При этом "Шведские демократы", похоже, обгоняют "Умеренных" как вторую по величине партию страны. Аналитики называют это историческим сдвигом в стране, которая долгое время гордилась терпимостью и открытостью.

Крайне правые "Шведские демократы" впервые прошли в парламент в 2010 году с 5,7% голосов и долгое время игнорировались другими политическими партиями, набрали около 20,7% голосов, что делает их второй по величине партией страны. "Наша цель - попасть в правительство. Наша цель - правительство большинства, - заявил лидер "Шведской демократической партии" Джимми Акессон толпе ликующих сторонников в воскресенье вечером. - Двенадцать лет назад мы прошли в парламент и набрали тогда 5,7%. Сейчас у нас 20,7%".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лидер социал-демократов Магдалена Андерссон пока не готова признать поражение

Хороший результат "Шведских демократов" в целом укладывается в рамки общеевропейских политических процессов, где на волне антиэмиграционных настроений правые партии набирают силу. Кроме того, борьба с преступностью, которая долгое время была одной из главных проблем партии, впервые стала одной из главных забот избирателей на выборах на фоне стремительного роста числа перестрелок.

Несмотря на поражение, лидер "Умеренных" Ульф Кристерссон, скорее всего, станет кандидатом от правых на пост премьер-министра. "Мы не знаем, каким будет результат, - сказал Кристерссон своим сторонникам. - Но я готов сделать все, что в моих силах, чтобы сформировать новое, стабильное и энергичное правительство для всей Швеции и всех ее граждан".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Аналитики прочат Ульфу Кристерссону пост премьер-министра

Когда Кристерссон стал лидером умеренных в 2017 году, "Шведские демократы", среди основателей которой были и сторонники превосходства белой расы, избегали как правых, так и левых. Но Кристерссон постепенно углублял межпартийные связи после поражения на выборах 2018 года. В результате "Шведских демократов" сегодня все чаще считают частью правого мейнстрима.

Впрочем, перспектива участия "Шведских демократов" в политике правительства или в кабинете министров разделила избирателей.

"Я очень опасаюсь прихода репрессивного, очень правого правительства", - сказала 53-летняя Малин Эрикссон, консультант по путешествиям. "Я проголосовал за смену власти, - говорит 47-летний владелец малого бизнеса Йорген Хеллстром. - Налоги должны заметно снизиться, и нам нужно разобраться с преступностью. Последние восемь лет все шло в неправильном направлении".

Однако и правые и левые страдают от внутренних разногласий, которые могут вылиться в затяжные переговоры о создании коалиционного правительства. На правом фланге либералы уже заявили, что выступают против того, чтобы "Шведские демократы" получили посты в правительстве, отмечает политолог Катарина Баррлинг. Они предпочли бы, чтобы ультраправые оставались в тени, лишь оказывая неформальную поддержку в парламенте. Но при этом Баррлинг говорит о запросе на "быстрое создание единого и эффективного правительства".

Сейчас Швеция сталкивается с надвигающимся экономическим кризисом, находится в разгаре исторического вступления в НАТО и должна стать председателем ЕС в 2023 году.

Кто такие "Шведские демократы"

Конец политической изоляции "Шведских демократов" и перспектива их превращения в крупнейшую правую партию - это "огромный сдвиг в шведском обществе", считает Андерс Линдберг, редактор левого таблоида Aftonbladet. Корни этой партии - в неонацистском движении конца 1980-х годов, а рост ее популярности совпал со значительным притоком иммигрантов. Страна с десятимиллионным населением за последние 10 лет дала убежище почти полумиллиону человек.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лидер "Шведских демократов" Джимми Акессон выступает с предвыборной речью в Наке, недалеко от Стокгольма

Нынешний лидер партии Джимми Акессон присоединился к "Шведским демократам" в 1990-х годах, до этого он был членом "Умеренной коалиционной партии", но разочаровался в ней. Он возглавил партию в 2005 году, когда ее электоральная поддержка стабильно составляла около одного процента.

С тех пор партия претерпела серьезные изменения и пообещала избавиться от своих расистских корней. В 2012 году Акессон объявил о политике "нулевой терпимости" к расизму, хотя критики регулярно обвиняют его в том, что борьба с расовыми предрассудками - не более чем видимость.

В августе отчет шведской исследовательской группы Acta Publica показал, что 289 политиков из партий, представленных в парламенте, в той или иной форме оказались замешаны либо в расистских, либо в нацистских скандалах, подавляющее большинство из них (214) - были членами "Шведских демократов".

Несмотря на это, партия стабильно набирает электоральный вес. Она получила 5,7% голосов и впервые вошла в парламент в 2010 году, 12,9% - в 2014 году, когда стала третьей по величине партией Швеции в парламенте, и 17,5% - в 2018 году.

По мнению аналитиков, Акессон, однажды сказавший, что мусульмане представляют собой "самую большую внешнюю угрозу со времен Второй мировой войны", с годами смягчил риторику и политику партии - как и другие националистические движения в Европе.

И если другие европейские крайне правые партии в украинском конфликте поддержали президента России Владимира Путина, "Шведские демократы" выступили в поддержку Украины в войне с Россией и поддержали заявку Швеции на членство в НАТО - хотя до российского вторжения были против.

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