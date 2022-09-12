"Повторение вчерашнего вечера". Харьков снова под обстрелом, без света и воды

36 минут назад

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Автор фото, ДСНС Подпись к фото, Последствия вчерашнего обстрела Харькова

После вчерашнего обстрела Харькова город снова оказался под ударом российских военных. В результате обстрелов в Харькове погиб один человек и шестеро ранены, а город опять остался без света и воды.

Обстрелам подверглись три района Харькова - Основянский, Киевский и Немышлянский.

"Предварительно - удар по густо заселенному жилому массиву. Никакой военной инфраструктуры рядом нет. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал о сегодняшнем обстреле в своем телеграм-канале мэр города Игорь Терехов, добавив, что повторяется ситуация вчерашнего вечера.

По информации главы Харьковской области Олега Синегубова, от обстрелов погиб 37-летний мужчина, а количество раненых уже увеличилось до шести человек.

В воскресенье вечером россияне нанесли удары по Харьковской ТЭЦ и Змиевской ТЭС, в результате чего энергоснабжение исчезло сразу в нескольких регионах: без света остались сотни тысяч жителей Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской областей и Донбасса.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дым от обстрелов на Харьковской ТЭЦ

Сейчас энергетики, спасатели и коммунальщики Харькова снова работают над ликвидацией последствий нового обстрела. В понедельник в городе на некоторое время было приостановлено движение поездов метрополитена, однако его уже удалось восстановить.

Прокуратура Харьковской области опубликовала первые фото последствий обстрела Харькова.

Речь идет об ударе в 13:15 по местному времени, когда россияне обстреляли Киевский и Основянский районы. Следователи рассказали, что в Киевском районе пострадало административное здание. А в Основянском районе попали в предприятие - частично разрушено здание, повреждены служебные и другие автомобили.

Автор фото, Харьковская областная прокуратура Подпись к фото, Дым после сегодняшнего обстрела Харькова

Следователи также рассказали об обстрелах в Салтовском районе, хотя Харьковская областная администрация не упоминала об обстрелах этого района. "В Салтовском районе часть от кассетного снаряда попала в грунт рядом с жилым домом. Повреждений нет", - рассказали в прокуратуре.По предварительной информации, российская армия обстреляла Харьков из РСЗО "Ураган". Прокуроры изъяли обломки снарядов в следственных целях.

Автор фото, Харьковская областная прокуратура Подпись к фото, Сотрудники прокуратуры осматривают последствия обстрела в Основянском районе

"Ураган" бьет на расстояние до 35 км. До границы с Россией от Харькова расстояние составляет 30 км.

Второй обстрел начался в 16:23, на этот раз пострадал Немышлянский район. Удары по Харькову происходят на фоне контрнаступления ВСУ в области, в результате чего за неполную неделю удалось освободить от российских военных десятки населенных пунктов, включая Изюм и Балаклею. Министерство обороны России 10 сентября заявило, что российские военные не отступали, а перегруппировались для наращивания усилий на донецком направлении.

На фоне сообщений об обстрелах российские власти сообщают о масштабном отъезде жителей Харьковской области в российские регионы. По словам главы военно-гражданской администрации региона Виталия Ганчева, из области уже выехали 5 тыс. человек.

"Те люди, которые смогли выйти, сейчас обеспечиваются самым необходимым, перемещаются на территорию Российской Федерации, им оказывается помощь. Уже порядка пяти тысяч человек смогли выйти на территорию Российской Федерации", - сказал Ганчев.

По данным россиских властей, люди едут в пограничные области: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе уже приняли более 1,3 тыс. беженцев из Харьковской области.