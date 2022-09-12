"Трудный день для турбопатриотов и пораженцев". Как российская пропаганда реагировала на отступление в Харьковской области

49 минут назад

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Автор фото, Russia 1 TV screenshot

ВСУ продолжают контрнаступление в Харьковской области. Отступление российских войск признали в минобороны РФ - правда, назвали это "перегруппировкой". Государственные телеканалы происходящие на фронте серьезные изменения в той или иной степени отрицали, зато в патриотических телеграм-каналах вовсю ищут виновных в том, что "инициатива отдана противнику".

Активное контрнаступление украинских военных в Харьковской области началось еще на прошлой неделе. 10 сентября российское минобороны сообщило об отступлении из городов Балаклея и Изюм - правда, в военном ведомстве назвали это "перегруппировкой войск для наращивания усилий на донецком направлении".

Вечером 11 сентября российские военные нанесли удары по - как они это назвали - "объектам критической инфраструктуры" Украины. В результате пять областей полностью или частично оказались обесточены.

Что говорят в телевизоре

Российские госканалы об отступлении России в Харьковской области говорили очень мало и сдержанно.

Ведущий "Воскресного времени" на Первом канале вообще не упомянул украинское контрнаступление.

В итоговых еженедельных программах на других каналах происходящее описывалось как "перегруппировка". Дмитрий Киселев на "Россия 1" признал, что "под натиском превосходящих сил противника" российские войска были вынуждены покинуть "ранее освобожденные населенные пункты, в том числе Балаклею и Изюм", назвав прошедшую неделю "самой трудной на фронтах спецоперации".

Нанесенные удары по объектам критической инфраструктуры Украины Киселев назвал "началом ответа" на украинское контрнаступление последних дней.

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В политических ток-шоу тоже подробно тему не обсуждали. Например, ведущая Ольга Скабеева в программе "60 минут" на канале "Россия 1" фактически подтвердила, что украинские войска частично освободили Купянск. Правда, она сделала акцент на том, что "восточная часть Купянска удерживается нашими войсками".

Командир специального отряда "Ахмат" Апты Алаудинов (по видеосвязи якобы из Украины) в этой же программе назвал отступление российских военных в Харьковской области "правильным решением" - "были бы очень серьезные потери, в случае если бы подразделения не были переведены". Кроме того, он подтвердил, что "по всей линии фронта произошла стабилизация. Там дальше уже никто не двигается".

И ведущие, и участники шоу тут же пытались нивелировать тему российского отступления потерями украинской стороны. Ольга Скабеева заявила, что "в общей сложности с 6 сентября по 10 сентября на Криворожско-Николаевском и Харьковском направлениях ВСУ потеряли более 4 тысяч убитыми": "Еще раз, 4 тысячи человек только убитыми. Еще больше 8 тысяч - это раненные".

Сенатор Константин Долгов назвал наступающую в Харькове группировку обреченной: "Большинство из них не вернется домой. Это вопрос времени. Жалко матерей, но это выбор Зеленского и Запада".

Что говорят в патриотических телеграм-каналах

Реакция российских патриотов и пропагандистов на отступление в Харьковской области была более эмоциональной. Большинство из них задавалось традиционными вопросами - кто виноват и что делать.

Бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) иронично признавал, что "в связи с блестящей (четко в рамках выполнения плана и даже с опережением графика) операцией по передаче уважаемым украинским партнерами городов Изюм, Балаклея и Купянск- территория, контролируемая военно-гражданской администрацией Харьковской области украины существенно сократилась".

По его словам, "в основе поражения ВС РФ на Харьковском направлении лежат как объективные, так и субъективные факторы": "Наиболее существенный объективный - острейшая нехватка частей и соединений для надежного прикрытия всего фронта противостояния, образовавшегося в конце марта месяца (после т.н. "деэскалации"), а также - личного состава в имеющихся соединениях, частях и подразделениях. Рано или поздно - но имеющийся у нас вместо полноценной Действующей Армии - "тришкин кафтан" (в котором "заплаты" в виде полностью и частично боеспособных частей и соединений перекидывались туда-сюда, где жарче). должен был непременно с треском порваться. Что и произошло на Харьковском фронте (и очень даже вероятно далее на других)".

Депутат Госдумы, писатель Захар Прилепин (в 2016-2018 годах заместитель командующего одного из батальонов самопровозглашенной ДНР) призывал 10 сентября не читать новостей, "если не хотите огорчаться".

В телеграм-каналах российских националистов и воюющих в Украине добровольцев высказывания были еще резче.

Так, в канале "ПАРТИZАН", который связан с "Русским имперским легионом" - военизированным подразделением "Русского имперского движения", 11 сентября написали: "Изюм и другие города Харьковской области были сданы властями РФ по предварительной договоренности. Это факт! Правда мы, на передовой узнали об этом последними".

"То, что уважаемый Стрелков называет организованным отходом, было бегством. Солдаты шли пешком с одним автоматом и вещь-мешком. Брошенные командованием, не зная пути они шли наугад. Теми силами, что были выведены из Изюма можно было не только удержать область, но и удачно наступать на Славянск. Для того, что бы исход выглядел естественно, в неравный бой были брошены бойцы отдельных подразделений. Они погибли или были взяты в плен. Много вооружения и техники было оставлено ВСУ", - говорилось в сообщение телеграм-канала (авторская пунктуация сохранена).

В канале Hard Blog, репост которого сделал "ПАРТИZАН", говорилось: "Кто виноват в том, что инициатива отдана противнику? Никто? Ну ладно. Тогда продолжаем класть пацанов, раз никто не виноват. Видимо, они виноваты".

"Сейчас не время для критики...", "Сейчас самое главное...", "Ситуация тяжелая, но.." - это все пропагандистские утешения и оправдания. А надо просто - расстрелять виновных. Перед строем их преемников. Гарантирую - сразу окажется, что и планировать операции мы умеем, и воевать грамотно, и количество ошибок уменьшится в разы".

"Вообще, конечно, трудный день для турбопатриотов. И для пораженцев тоже. Обоих может удар хватить", - написала глава RT Маргарита Симонян.

Она полагает, что "именно эта ситуация должна всех сплотить".

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