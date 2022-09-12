Тысячи людей на улицах Эдинбурга и король Карл III у гроба матери. Шотландия прощается с Елизаветой II

48 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Тысячи людей в практически полном молчании выстроились вдоль Королевской мили в Эдинбурге, чтобы попрощаться с королевой Елизаветой II, когда кортеж с ее гробом проехал из Холирудского дворца в Собор Святого Эгидия.

Прежде, чем кортеж тронулся в путь, в Холирудском дворце состоялась церемония ключей, на которой королю Карлу III вручили церемониальные ключи от Эдинбурга. Перед этим монарх и королева-консорт поприветствовали людей, собравшихся у замка.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Король Карл III, все остальные дети королевы и другие члены королевской семьи проследовали процессией вслед за гробом.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

После завершения поминальной службы, в которой в числе прочих участвовал король Карл III и премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, гроб с телом Елизаветы II будет оставаться в храме в течение ближайших суток, после чего его доставят в Лондон.

На гробе Елизаветы II лежит Корона Шотландии - королевская регалия, изготовленная в начале XVI века.

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Пока же все желающие смогут попрощаться с усопшим монархом. Власти города расчистили место для очереди желающих попасть в исторический собор. К нему выстроилась длинная очередь.

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Вечером все четверо детей Елизаветы II прибыли в собор Святого Эгидия, чтобы отстоять почетный караул возле гроба матери - совершить обряд, который по-английски называется "Vigil of the Princes" (что можно перевести как "Бдение принцев"). Король Карл III, принцесса Анна и принцы Эндрю и Эдуард окружили гроб со всех сторон и составили почетный караул.

Принцесса Анна стала первой женщиной, принявшей участие в обряде, который до сих пор совершался только членами королевской семьи мужского пола. На фотографии видно, что принцесса одета в мундир с брюками. Когда умерла королева-мать Елизавета (ее дочкой была Елизавета II), этот обряд совершили четыре ее внука - Чарльз, Эндрю, Эдвард и Дэвид Армстронг-Джонс, единственный сын принцессы Маргарет.

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Ранее король Карл III и королева-консорт Камилла побывали в Вестминстерском дворце, где собрались представители Палаты общин и Палаты лордов, чтобы выразить свои соболезнования в связи со смертью Елизаветы II.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Карл III в первый раз в качестве короля выступил перед британскими парламентариями, отметив, что "парламент - живой и дышащий инструмент нашей демократии". Он также поблагодарил парламент за слова соболезнования, которые "чутко отражают то, что Елизавета II значила для всех нас". "Она была образцом для всех живущих принцев", - процитировал король слова Шекспира, говоря о своей матери.

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Иностранным лидерам, которые будут присутствовать на похоронах Елизаветы II, рекомендовали лететь в Великобританию коммерческими рейсами и добираться до места прощания с монархом на общественном транспорте, пишет агентство Франс пресс со ссылкой на источник в Форин-офисе.