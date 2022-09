"Эмми" 2022: среди победителей "Наследники", "Тед Лассо" и звезда "Игры в Кальмара"

час назад

Певица, рэпер и актриса Мелисса Вивиан Джефферсон, известная как Лиззо, получила приз за проект "Watch Out for the Big Grrrls" (что-то вроде "берегитесь больших девочек"), который был признан лучшим в номинации "Выдающаяся конкурсная программа". Лиззо расплакалась, а потом заявила, что еще маленькой девочкой всегда хотела, чтобы по телевизору показывали "таких же толстых, черных и прекрасных, как я".