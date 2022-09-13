"Эмми" 2022: среди победителей "Наследники", "Тед Лассо" и звезда "Игры в Кальмара"

час назад

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Автор фото, Getty Images

В период пандемии телевизионные шоу обрели особую популярность, поскольку люди вынуждены были сидеть по домам, и телевизор для многих стал единственной отдушиной.

Заслуги режиссеров, сценаристов и актеров были по достоинству оценены жюри американской премии "Эмми", которая считается телевизионным эквивалентом "Оскара" для кино и "Грэмми" для музыки.

Многие комментаторы отмечают, что состоявшаяся в театре Лос-Анджелеса церемония награждения "Эмми" возвестила о возврате к нормальности после того, как пандемия ковида заставила продюсеров два года работать в условиях удаленного доступа и социального дистанцирования.

В этом году основная слава досталась комедийно-сатирическому сериалу "Наследники", спортивно-комедийно-драматическому сериалу "Тед Лассо" и исполнителю главной роли в культовом южнокорейском сериала "Игра в Кальмара".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Звезды "Наследников" Джереми Стронг, Брайан Кокс и Сара Снук с создателем сериала Джесси Армстронгом

"Наследники", сериал производства компании HBO, повествующий о влиятельной семье Рой, владеющей медийным конгломератом, в которой идет постоянная борьба за первенство и власть, еще до пандемии ковида были названы лучшим драматическим сериалом (накал страстей в нем называли поистине шекспировским), но в условиях пандемии съемки пришлось приостановить. Впрочем, он к тому времени уже успел завоевать четыре награды.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Каст сериала "Тед Лассо"

"Тед Лассо", в котором главным героем выступает тренер по американскому футболу, возглавивший британскую футбольную команду, тоже второй год подряд получает приз за лучшую комедию, а ведущие актеры Джейсон Судейкис и Бретт Голдстин также второй раз завоевывают титулы за главную и вторую роли.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бретт Голдстин и в этот раз не смог обойтись без крепких словечек

Британский актер Бретт Голдстин, играющий в "Теде Лассо" добряка и сквернослова, легенду футбола Роя Кента, во время церемонии пообещал не выражаться, поскольку в прошлом году его выступление пришлось вырезать для британской аудитории из цензурных соображений, так что даже родители не смогли его послушать. И тут же заявил: "Мама, папа, я вас ужасно люблю, мать вашу…"

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Актер Ли Джон Джэ и создатель "Игры в Кальмара" Хван Дон Хек

Если говорить о новичках, то в первых рядах оказалась звезда южнокорейского сериала Netflix "Игра в Кальмара" Ли Джон Джэ, получивший приз за лучшую мужскую драматическую роль. Принимая награду, актер поблагодарил коллег и создателей сериала за то, что они "так реалистично заставили ожить на экране проблемы, с которыми все мы сталкиваемся в жизни".

В целом "Игра в Кальмара" отметилась в этом году сразу шестью "Эмми". Помимо Ли, награды достались актрисе Ли Ю-ми за лучшую драматическую роль, и кроме того сериал получил приз за лучшую режиссуру и еще три приза в разных технических категориях, закрепив успех новой корейской волны в музыке и кино.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Актеры и съемочная группа "Белого Лотоса"

Ну а больше всего славы досталось сериалу HBO "Белый Лотос". Эта стильная сатира, высмеивающая лицемерие и алчность, получила 10 "Эмми", в том числе за лучшую малую серию. Актерские трофеи достались также Дженнифер Кулидж и Мюррею Бартлетту. Таким образом, HBO и стриминговый сервис HBO Max в общем зачете обогнали все другие компании, получив 38 наград.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Зендая за последние три года уже второй раз получает "Эмми" за лучшую драматическую роль

Награды за лучшую драматическую и лучшую комединую роли получили звезда "Эйфори" Зендая и Джин Смарт из сериала "Хитрости", у которой это уже пятая награда "Эмми".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лиззо на церемонии вручения "Эмми" даже расплакалась

Певица, рэпер и актриса Мелисса Вивиан Джефферсон, известная как Лиззо, получила приз за проект "Watch Out for the Big Grrrls" (что-то вроде "берегитесь больших девочек"), который был признан лучшим в номинации "Выдающаяся конкурсная программа". Лиззо расплакалась, а потом заявила, что еще маленькой девочкой всегда хотела, чтобы по телевизору показывали "таких же толстых, черных и прекрасных, как я".