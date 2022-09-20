Приморского депутата приговорили к 13 годам по делу о растлении ребенка

38 минут назад

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Автор фото, t.me/samsonov_a_a Подпись к фото, В краевом законодательном собрании Самсонов заседал с 2011 года

Суд во Владивостоке приговорил к 13 годам лишения свободы депутата Приморского законодательного собрания от КПРФ Артема Самсонова, обвиняемого в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего - он якобы показывал 11-летнему ребенку фаллоимитатор. Депутат вину не признал, он утверждает, что его оговорили.

Обвинение запрашивало для Самсонова 15 лет лишения свободы.

Суд признал Самсонова виновным по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении подростка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ).

По версии обвинения, депутат, "находясь на территории базы отдыха", при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении".

По словам защитника Самсонова, в материалах дела говорится не о демонстрации и разговоре с несовершеннолетним, а о том, что депутат якобы достал "предмет" во время разговора с другими взрослыми и поставил его на стол в то время, как где-то вдалеке находился несовершеннолетний.

"Самое дорогое, что есть у человека - это его жизнь. У меня украли 10 месяцев жизни, - говорил Самсонов, выступая с последнем слове в суде. - Украли люди, которым я лично ничего не сделал. Многих из них, в том числе "потерпевшего", я не видел в глаза - и даже не знал о его существовании до 17 ноября 2021 года". "Процесс не ограничивается этим заседанием. Я невиновен. Если приговор будет обвинительным, то я подам на его обжалование и буду подавать, пока не добьюсь оправдательного приговора", - пообещал депутат.

Дело Самсонова

По версии следствия, Самсонов совершил преступление в июле 2018 года в палаточном лагере, где "потерпевший" отдыхал вместе с отцом. Защита депутата утверждает, что в это время мужчины и мальчика в лагере не было.

"[Прокурор] заявил, что показаниям моих 25 свидетелей верить нельзя. Моим фотографиям верить нельзя. Представленным мной документам верить нельзя", - писал Самсонов в своем телеграм-канале.

Депутата задержали в ноябре 2021 года. Как заявляли его адвокаты, дело против депутата возбудили после жалобы давней знакомой, с которой у него был конфликт.

Самсонов является депутатом приморского заксобрания с 2011 года, а с 2016 года он работал первым секретарем владивостокского отделения КПРФ. В сентябре 2021 года Самсонов снова стал депутатом заксобрания Приморья.