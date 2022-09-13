Умер французский режиссер, классик "новой волны" Жан-Люк Годар

25 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Франко-швейцарский кинорежиссер Жан-Люк Годар умер на 92-м году жизни, сообщает газета Liberation. Французская Le Monde также подтвердила информацию.

Годар стоял у истоков одного из важнейших направлений кинематографа XX века - французской "новой волны". Всего режиссер снял более сотни фильмов.

Первый полнометражный фильм Годара "На последнем дыхании" (1960) стал одним из главных символов "новой волны" и прославил молодого, 26-летнего актера Жана-Поля Бельмондо. Съемка ручной камерой с инвалидной коляски, резкий монтаж, импровизированные разговоры о сексе и политике и постоянные цитаты из киноклассики - все это привлекло внимание зрителей и критиков.

К начинающему режиссеру пришла громкая слава, а впоследствии знаменитый кинокритик и лауреат Пулитцеровской премии Роджер Эберт даже назвал "На последнем дыхании" лучшим дебютом в истории кино со времен "Гражданина Кейна" Орсона Уэллса.

"Все идет в наруше­ние классических законов монтажа", - говорил об этой картине режиссер Андрей Тарковский.

Последний фильм Годара "Образ и речь" вышел в 2018 году. За него он получил спецприз Каннского фестиваля.

"Рабочий кино"

В 1967 году Годар вместе с режиссером Жан-Пьером Гореном создает экспериментальное кинообъединение, которой они называют в честь советского режиссера-авангардиста Дзиги Вертова.

В своем манифесте, опубликованном в 1967 году, режиссер объяснял такой шаг тем, что к концу 1960-х годов он был "отвергнут нормальным кино", внутри которого ему больше "не удавалось продолжать бунт" и в котором на него смотрели "как на рокера или анархиста". Сам же Годар теперь определял себя как "рабочий кино".

"Группу "Дзиги Вертова" мы создали с намерением делать политическое кино политически, - пишет Годар. - Мы назвали ее "Дзига Вертов" - не затем, чтобы осуществлять программу Вертова, а затем, чтобы поднять его как знамя против Эйзенштейна, который, если разобраться, уже был режиссером-ревизионистом, в то время как Вертов в начале большевистского кино выдвинул совсем другую теорию. Она заключалась в том, что надо просто открыть глаза и познавать мир во имя диктатуры пролетариата".

Если в своих первых картинах Годар все же придерживался определенных драматургических и жанровых правил, то теперь его картины практически полностью лишились сюжета, а граница между документальным и художественным кино окончательно стерлась. Основное внимание теперь было уделено именно политическим высказываниям, и кино стало играть роль своего рода агитплаката. В титрах фильмов даже не указывались фамилии создателей, чтобы показать таким образом преобладание коллективного социалистического над индивидуальным капиталистическим.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 1970-х годах Годар отошел от экспериментов с агитацией и вернулся в "большое кино" (на фото с актрисой Изабель Юппер)

Группа "Дзига Вертов" просуществовала с 1968 по 1972 год, за это время было снято восемь экспериментальных картин. Сам Годар в интервью изданию Politique Hebdo в апреле 1972 года рассказывал, что фильмы были сняты по заказу телекомпаний разных европейских стран, однако в итоге не были приняты заказчиками и до широкого зрителя так и не дошли.

Впрочем, на кассовый успех Годар изначально и не рассчитывал. Фильмы "Дзиги Вертова" довольно тяжело воспринимать не только из-за отсутствия сюжета, но и из-за сложной звуковой структуры и нагромождения противоречивых политических рассуждений.

Например, один из самых известных фильмов группы - "Владимир и Роза" (1971) - является очень вольной интерпретацией громкого суда над "чикагской семеркой" (группы американских студентов, протестующих против войны во Вьетнаме) в 1968 году. В фильме судья по имени Эрнст Адольф Гиммлер во время суда пишет заметки на развороте эротического журнала Playboy, а за кадром Владимир Ленин ведет политические споры с неким Карлом Розой (аллюзия с основателями компартии Германии Карлом Либкнехтом и Розой Люксембург). Роль Ленина в фильме исполняет сам Годар, а роль его оппонента – Горен.

Со своими фильмами Годар и Горен активно ездили по стране. В основном их политические кинопамфлеты демонстрировались перед студентами и рабочими коллективами, однако прибыли и успеха своим авторам практически не приносили.