Леонида Гозмана задержали на выходе из спецприемника - это уже четвертое задержание

час назад

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Автор фото, Tverskoi District Court Press Service Подпись к фото, Гозман в Тверском суде Москвы 30 августа

Политика и публициста Леонида Гозмана (внесен в реестр СМИ-"иноагентов") задержали на выходе из спецприемника в Москве, где он отбывал 15 суток ареста по административной статье о публичном отождествлении действий руководства СССР с действиями руководства нацистской Германии.

Гозмана задержали сотрудники 2-го специального полка полиции у дверей спецприемника, посадили в полицейскую машину и увезли, сообщил корреспондент "Новой газеты. Европа". Административный арест политика закончился в 19:32 по московскому времени.

Корреспондент "Дождя" (телеканал внесен в реестр СМИ-"иноагентов") уточнил, что Гозмана повезли в ОВД "Тверское".

Ранее двух российских политиков - Илью Яшина и Владимира Кара-Мурзу (внесены в реестр физлиц-"иноагентов") - также задерживали после 15 суток ареста, после чего на них завели уголовные дела о "военных фейках".

Как рассказал "Новой газете. Европа" адвокат Гозмана Михаил Бирюков, политика снова задержали по той же статье о публичном отождествлении СССР и нацистской Германии - на этот раз пост в "Живом Журнале" (ЖЖ) от 2013 года.

30 августа Тверской суд Москвы арестовал 72-летнего Гозмана по ст. 13.48 КоАП РФ (о публичном отождествлении решений и действий руководства СССР с решениями и действиями руководства нацистской Германии во Второй мировой войне), которая была принята Госдумой в начале апреля уже после начала российского вторжения в Украину. Гозман получил максимальное наказание по этой статье - 15 суток ареста.

Это было уже третье задержание Гозмана за лето. До этого его задерживали по уголовному делу о неуведомлении о гражданстве Израиля.

Правозащитный проект "ОВД-Инфо" (внесен в реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функции иноагента) сообщал, что административный протокол на Гозмана составили из-за поста в "Фейсбуке" (соцсеть заблокирована в России из-за обвинений в экстремизме компании Meta), в котором Гозман сравнивал Гитлера со Сталиным, а СС - с НКВД, утверждая, что Сталин и НКВД были "еще хуже", потому что "коммунисты объявили тотальную войну своему собственному народу". Телеграм-канал SOTA писал, что это пост двухлетней давности. ТАСС сообщал, что поводом для административного дела стало несколько постов.

"Я не демонстрировал экстремистских символов, никаких свастик. Я не храню фуражку Гитлера, как ее хранят в главном храме вооруженных сил РФ", - говорил Гозман в суде.

В июне политик вернулся в Россию, за пределами которой находился, когда началось вторжение в Украину.

Гозмана оставляют на ночь в полиции. По новому протоколу ему вновь грозит до 15 суток ареста. Протокол полиции снова будет рассматривать Тверской суд Москвы.