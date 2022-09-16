Украина: под Изюмом после российской оккупации нашли сотни безымянных могил

56 минут назад

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Автор фото, Reuters

В лесах рядом с Изюмом через несколько дней после освобождения города из-под российской оккупации обнаружены сотни свежих безымянных могил, заявляют украинские власти.

Во время наступления украинские войска обнаружили в лесу за городом сотни деревянных крестов, большинство из которых обозначены просто номерами. Власти заявили, что в пятницу начнут эксгумацию могил.

Пока неясно, что случилось с жертвами, но по предварительным данным некоторые из жертв, возможно, погибли от обстрелов и отсутствия доступа к медицинской помощи.

Также есть основания полагать, что в некоторых могилах захоронены украинские солдаты.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил Би-би-си, что в этом месте захоронено более 400 тел.

Изюм был захвачен российской армией в начале апреля и вплоть до освобождения использовался как одна из главных баз снабжения войск на донбасском фронте.

В своем обращении накануне вечером президент Владимир Зеленский сообщил, что в районе начали работать следователи. "В Изюме на Харьковщине найдены массовые захоронения людей. Необходимые процессуальные действия там уже начались. Больше информации - четкой, проверенной - должно быть завтра", - заявил Зеленский.

По его словам, завтра Изюм посетят украинские и международные журналисты.

"Мы хотим, чтобы мир знал, что реально происходит и к чему привела русская оккупация. Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм... Россия повсюду оставляет смерть. И должна за это отвечать. Мир должен привлечь Россию к реальной ответственности за эту войну. Сделаем все для этого", - сказал он.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Город значительно пострадал от артиллерийских ударов

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал в своем твиттере на обнаружение массовых захоронений в освобожденном Изюме.

"450 могил. Это только одно из массовых захоронений, обнаруженных возле Изюма. Кто-то еще хочет заморозить войну вместо отправки танков? Мы не имеем права оставить людей наедине со злом", - написал он.

Россия привычно открестилась от находок в Изюме, обвинив Украину в провокации.

Глава коллаборационистского "правительства Харьковской области" Андрей Алексеенко заявил агентству ТАСС: "Могу с уверенностью сказать, что люди если чего и боялись, то только обстрелов украинских карателей. Как и в Буче, это может быть только провокация. Наглая кровавая провокация. Если и найдены какие-то тела, то это как раз, может быть, дело рук пришедших украинских карателей".

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявление Зеленского "очередной низкопробной провокацией и ложью".

По его словам, "дальше сценарий известен - на месте окажутся "правильные" журналисты и фотографы, которые сделают картинку для таких же "правильных" СМИ". Никаких доказательств никто не увидит. А затем, уже по не раз отработанной схеме, начнутся обвинения в адрес России с просьбами о новых санкциях и вооружении", - заключил Слуцкий.

В Кремле на находку пока не отреагировали.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека намерено организовать мониторинговый визит в Изюм для выяснения обстоятельств гибели этих лиц, сказала представитель организации Элизабет Троссел.

Украинские войска освободили Изюм и ряд других городов Харьковской области в начале сентября в ходе стремительного контрнаступления, которое, по-видимому, застало врасплох российские войска, оказавшиеся неготовыми к обороне своих позиций.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Украинское наступление застало российскую армию врасплох - покидая Изюм, россияне оставили тяжелую технику

Украина заявляет, что выявила более 21 тысячи возможных военных преступлений, включая убийства мирных жителей и изнасилования, совершенных российскими войсками за период с 24 февраля - начала полномасштабного вторжения в страну.

Следователи и журналисты нашли доказательства преднамеренного убийства мирных жителей в Буче и многих других городах.

Международный уголовный суд направил в Украину команду следователей и судебно-медицинских экспертов для расследования этого дела.

Российское правительство неоднократно отрицало нападения на мирных жителей, обвиняя Украину и Запад в фабрикации доказательств.

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