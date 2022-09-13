"Вакуум силы": что известно о боях на границе Армении и Азербайджана и как это повлияет на Карабах
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
В ночь на 13 сентября войска Азербайджана открыли огонь по территории соседней Армении. Это не первая эскалация в регионе за последние месяцы, но уж точно беспрецедентная: под обстрелом оказались не только приграничные города, но и армянский курортный город Джермук. Гарантом безопасности в регионе остается Россия, но она слишком занята войной в Украине, и неспокойная обстановка в Нагорном Карабахе Москве не на руку. Би-би-си рассказывает, что известно о столкновениях и могут ли они привести к новой большой войне.
Обстрелы Армении
Ночью Армения заявила, что Азербайджан начал боевые действия на границе двух стран. Министерство обороны Армении утверждает, что Баку использует артиллерию, минометы, беспилотники и крупнокалиберное стрелковое оружие.
Под ударом, по версии Еревана, оказались населенные пункты Варденис, Сотк, Артаниш, Ишханасар, Горис и Капан. Важно отметить, что все эти села и города находятся на территории Армении и не имеют отношения к Нагорному Карабаху, который традиционно является предметом разногласий двух стран.
Кроме того, сразу несколько СМИ сообщают, что звуки взрывов слышали в армянском курортном городе Джермук. По данным издания Sputnik Армения, въезд транспорта в город ограничен - проехать могут только местные жители и те автомобили, которые вывозят людей из сел, прилегающих к Джермуку, в более безопасные районы.
Машины также ездят в Мартуни - город рядом с озером Севан, куда привезли нескольких раненых. Еще нескольких пострадавших пришлось доставить в Ереван - им требуется более серьезная медицинская помощь.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе ночных боев погибли 49 военнослужащих страны. Минздрав добавляет, что ранены трое мирных жителей.
Министерство обороны Азербайджана заявило, что в результате боевых действий в ночь на 13 сентября было убито по меньшей мере 50 азербайджанских военнослужащих, в том числе восемь пограничников.
В Баку уверяют, что обстрелы - ответ на “широкомасштабные провокации” со стороны Армении. Азербайджан настаивает, что Армения заминировала участки между позициями подразделений азербайджанской армии и дорогой снабжения. Якобы в ответ на эти действия Баку принял “срочные меры”, которые и привели к столкновениям.
Происходящее сегодня можно назвать самой серьезной эскалацией с конца второй карабахской войны.
Эксперт Тигран Григорян отмечает, что даже во время той войны азербайджанская сторона не обстреливала артиллерией армянские города. "Это новость в нашем контексте. Но сам факт эскалации я объясняю тем силовым вакуумом, который сейчас существует в зоне конфликта и в нашем регионе в целом из-за российско-украинской войны”, - говорит эксперт.
Бездействие России
Азербайджанский военный эксперт Азад Исазаде защищает позицию руководства своей страны по поводу “провокаций” со стороны Армении.
“Мы еще будем сталкиваться с подобными ситуациями в период, когда обе стороны приближаются к заключению мирного договора”, - считает он, напоминая, что столкновения уже происходили в последние месяцы. - Мы должны понимать, что обострения, скорее всего, будут всю зиму и в начале следующего года, и азербайджанская армия находится в состоянии боевой готовности”.
В ответ на вопрос об обстрелах территории Армении со стороны Азербайджана Исазаде говорит, что не видит достаточных доказательств: "Такие обвинения должны сопровождаться доказательствами, и в современный период, когда есть телефон у каждого в кармане, это можно заснять. И если это будет представлено, мы сможем уже обсуждать, что это было, кто это сделал и зачем”.
При этом в сети уже появилось видео, на котором слышны звуки взрывов в армянском курортном городе Джермук.
Историк Карабахского конфликта Ариф Юнус уверен, что Азербайджан нанес удар, воспользовавшись моментом. Он связывает обострение с неудачными переговорами на недавней встрече в Брюсселе премьера Никола Пашиняна и президента Ильхама Алиева. Юнус отмечает, что Азербайджан требует от Армении выполнения публично озвученных пяти тезисов.
План из пяти пунктов, предложенный Азербайджаном
- взаимное признание суверенитета, территориальной целостности
- взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий
- отказ от применения угроз и силы
- делимитация и демаркация государственной границы
- открытие транспортных коммуникаций
"А Пашинин заявляет, что эти требования не неприемлемы, но карабахский вопрос остается, и это вопрос не территориальной целостности, а прав человека", - говорит историк. По словам эксперта, это могло вызвать раздражение Алиева.
"Было понятно, что Азербайджан нанесет удар, воспользовавшись моментом", - считает он, отмечая что мир сейчас занят войной в Украине, а армия Армении слаба.
Россия является главным посредником между Арменией и Азербайджаном. Так было и до войны 2020 года, но после нее Москва превратилась в главного гаранта безопасности в регионе - российские миротворцы до сих пор находятся в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.
Армения уже обратилась к России, странам-членам ОДКБ и Совету безопасности ООН. Армения просит у России задействовать Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между странами.
“Но Россия сейчас сильно занята происходящим в Украине. И России невыгодно, чтобы сейчас начался еще один конфликт или, как они говорят, "второй фронт". В результате мы видим фактическое бездействие России. Если раньше ей достаточно было сделать пару звонков, то сейчас мы видим, что Россия не в состоянии остановить военные действия в зоне конфликта на протяжении месяцев. Так что занятость России сильно меняет ситуацию здесь на земле”, - говорит старший исследователь Международной кризисной группы по вопросам Южного Кавказа Олеся Вартанян.
Но и до начала вторжения в Украину у Москвы не было большого желания активно вмешиваться в конфликт между Азербайджаном и Арменией, считает политолог Тигран Григорян. “Статус посредника между Арменией и Азербайджаном важен для России. Но на протяжении последних месяцев значимость Азербайджана для Москвы значительно выросла”, - говорит Григорян.
Несколько дней назад в Баку представители России и Азербайджана подписали декларацию по развитию международного транспортного коридора “Север - Юг”. “Это очень важный транспортный путь для России, и он проходит в том числе через территорию Азербайджана. Баку может помочь Москве диверсифицировать свою транспортную инфраструктуру и снизить зависимость от экспорта в Европу, - говорит эксперт. - Возросшая роль Азербайджана для России делает практически невозможным активное российское вмешательство в этот конфликт. У России нет ни только желания, но и возможностей как-либо сдерживать Азербайджан. Мы видим, какая ситуация в Украине, какие неудачи у российской стороны. И понятно, что для Москвы сейчас Южный Кавказ не является приоритетным".
Борьба за “буферную зону”?
Полтора года после окончания последней большой войны в регионе - это время и без мира, и без войны. Локальные обострения происходят регулярно, и в основном в эскалации обвиняют Азербайджан, который в марте этого года даже взял под контроль еще один населенный пункт и высоту в зоне конфликта.
Но в конце июля ситуация в Карабахе еще больше осложнилась.
Сначала власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявили, что азербайджанцы пытались перейти линию соприкосновения. Потом российские миротворцы отчитались о "трех нарушениях режима прекращения огня" со стороны Азербайджана. После этого стороны начали обвинять друг друга в обстрелах.
В разговоре с Би-би-си эксперты отмечали, что таким образом президент Азербайджана Ильхам Алиев, скорее всего, хочет подтолкнуть Ереван к скорейшему решению спорных вопросов.
Эксперт Олеся Вартанян считает, что для Азербайджана цель эскалаций в последние месяцы заключалась во взятии нескольких стратегических горных вершин, что и было сделано.
“Военные специалисты поясняют нам, что сейчас та земля, на которой находится Нагорный Карабах и российские миротворцы, под фактически полным обозрением азербайджанских военных. Так что азербайджанцы могут видеть, что происходит внутри этой зоны, где располагаются миротворцы. Кроме того, представители Карабаха говорили, что чувствуют себя в окружении, и считают, что Азербайджан усилил свои позиции, чтобы в дальнейшем, если произойдет какая-то новая военная эскалация, было проще взять новые территории”, - поясняет Вартанян.
Летом главным спорным вопросом оставался Лачинский коридор - шесть километров горной дороги, которая во время войны перешла под контроль Азербайджана, но продолжала играть ключевую роль для непризнанного Нагорного Карабаха, соединяя его с Арменией. В конце августа российские миротворцы, регулировавшие движение по Лачинскому коридору, передали контроль над дорогой Азербайджану и ушли на новые позиции.
По мнению армянского политолога Тиграна Григоряна, сейчас речь может идти о так называемом Зангезурском коридоре, который должен связать Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой через Сюникскую область Армении. В начале лета президент Азербайджана Ильхам Алиев объявлял, что Зангезурский коридор "уже становится реальностью". В действительности Ереван выступает против идеи проложить транспортный коридор из западных районов Азербайджана в Нахичевань через территорию Армении.
Помимо этого, говорит Григорян, речь может идти и о повестке мирного договора между Арменией и Азербайджаном. "Прямо сейчас, в процессе эскалации, появляются новые нарративы. Например, источники, приближенные к министерству обороны Азербайджана, говорят о необходимости создания некой буферной зоны между Арменией и Азербайджаном. Очевидно, что сейчас Азербайджан силовым давлением пытается достичь тех политических целей, которые невозможно достичь за столом переговоров", - думает эксперт.
Он надеется, что единственным существенным фактором в этой ситуации может оказаться только жесткая реакция стран Запада - пусть и непубличная. Во вторник стало известно, что советник госсекретаря США по Кавказу Филип Рикер приземлился в Баку. А посланник главы ЕС в Закавказье Тойву Клаар тоже на пути в регион.
Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:
Подпишитесь на нашу рассылку "Контекст": она поможет вам разобраться в событиях.