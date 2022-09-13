Столицу Казахстана собираются переименовать из Нур-Султана обратно в Астану

49 минут назад

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Автор фото, EPA

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступивший в 2019 году с инициативой о переименовании столицы Астаны в Нур-Султан в честь Нурсултана Назарбаева, заявил, что проект о возвращении городу прежнего названия включен в проект поправок к конституции, который сейчас находится на рассмотрении конституционного совета.

Группа казахстанских депутатов выступила с инициативой вернуть городу старое название в начале сентября.

Речь идет об инициативе группы парламентариев под названием "Жана Казахстан" (Новый Казахстан), выдвинутой 2 сентября. Парламентарии сочли неправильным, что "при жизни человека [то есть Нурсултана Назарбаева] его именем называется город" .

Во вторник пресс-секретарь преемника Назарбаева Касым-Жомарта Токаева написал в "Фейсбуке", что предложение депутатов с согласия главы государства рассмотрит конституционный совет.

"Как известно, группа депутатов парламента предложила вернуть столице Казахстана прежнее название Астана. Президент проинформирован об этой инициативе депутатов, которые в свою очередь опирались на предложения, которые неоднократно высказывались в ходе встреч с населением, а также в многочисленных обращениях граждан в период референдума. Предложение парламентариев включено в проект Конституционного закона с согласия главы государства", - написал пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай.

При этом Желдибай оговорился, что другие объекты, названные в честь Назарбаева сохранят свои нынешние названия.

Таких объектов достаточно: это парки в Алма-Ате и Актобе, международный аэропорт бывшей Астаны, нефтегазовое месторождение, орден, университет и даже пик на северном склоне тянь-шаньского хребта.

С инициативой о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь отходившего от власти Назарбаева выступил в 2019 году тоже Касым-Жомарт Токаев.

Первый президент независимого Казахстана правил с 1989 года. Оставляя должность, он сохранил за собой три важных поста, а столица Астана была переименована в его честь в Нур-Султан (что также значит "светлый правитель").

Однако после беспорядков со стрельбой, разразившихся в Казахстане в началае года и унесших десятки жизней, Токаев назначил себя вместо Назарбаева главой Совета безопасности, после чего Назарбаев потерял и все остальные посты, сохранив только формальный титул "отца нации".

После этого родственники Назарбаева начали подавать в отставку с важных постов в госкорпорациях и правительстве Казахстана. Свои должности потеряли множество его близких и дальних родственников.

Где сейчас находятся дети Назарбаева, неизвестно. Они не появлялись на публике с конца декабря.

Назарбаев как член Конституционного совета на правах "отца нации", вероятно, будет рассматривать законопроект о переименовании Нур-Султана обратно в Астану.