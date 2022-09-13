"Отпустишь провода - тебе конец". Жители Балаклеи рассказывают о пытках в период оккупации

Орла Герин

Корреспондент Би-би-си

час назад

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Подпись к фото, Артем говорит, что россияне держали его в камере в течение 40 дней и пытали током

На северо-востоке Украины, где армия страны сумела потеснить российские войска, продолжаются ожесточенные бои. Однако ВСУ уже удалось вернуть контроль над значительными территориями Харьковской области, жители которых провели несколько месяцев в оккупации. Но чувство облегчения в только что освобожденных районах смешивается с горем: местные жители рассказывают, как стали свидетелями пыток и убийств, присходивших в период российской оккупации.

Артем, житель города Балаклея в Харьковской области, рассказал Би-би-си, что провел в плену у россиян более 40 дней, и его пытали электричеством.

Балаклея была освобождена 8 сентября, после боле полугода оккупации российской армией.

Самые жуткие вещи творились в здании местной полиции, где разместились российские войска. Артем говорит, что из соседних камер он слышал, как другие заключенные кричали от боли и ужаса. При этом, по его словам, россияне явно позаботились о том, чтобы крики были хорошо слышны остальным, поскольку в здании была отключена шумная система вентиляции. "Они ее выключили, чтобы все могли слышать, как кричат люди, когда их пытают током, - говорит Артем. - С некоторыми заключенными это делали через день. Даже женщин пытали".

Артему тоже пришлось пережить пытку током - но только один раз. "Меня заставили взять в руки два провода, - рассказал он. - Там был электрогенератор. Чем быстрее он крутился, тем больше было напряжение. Они сказали: "Отпустишь провода - тебе конец". Потом стали задавать вопросы. Сказали, что я вру - и генератор завертелся быстрее, так что напряжение росло".

Как рассказал нам Артем, его задержали после того, как россияне нашли у него фотографию брата - служащего ВСУ - в военной форме. Еще одного жителя Балаклеи, по словам Артема, задержали на 25 дней просто за то, что дома у него нашли украинский флаг.

Директор местной школы по имени Татьяна, которая провела в полицейском участке трое суток, говорит, что тоже слышала крики, раздающиеся из других камер.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Молитва на стене камеры в Балаклее

На стене одной из этих камер мы нашли текст молитвы "Отче наш" и пометки о том, сколько дней прошло в заключении. По данным украинской полиции, в камерах, рассчитанных на двоих, оккупационные власти держали до восьми человек. Как говорят полицейские, во время полугодовой оккупации люди старались лишний раз не подходить к зданию, чтобы их не схватили российские военные.

"Зачем он застрелил моего сына?"

Неподалеку от центра города, в конце небольшой улицы, находятся могилы тех, кого в спешке захоронили соседи. На месте одной из них, где похоронен таксист Петр Шепель, стоит простой деревянный крест. Рядом с ним лежит его пассажир, личность которого до сих пор не установлена.

Полиция начала эксгумировать их тела, и, когда останки погибших помещали в мешки, в воздухе повис запах смерти. По словам местных властей, обоих погибших мужчин застрелили у российского блокпоста буквально за день до освобождения города.

За эксгумацией наблюдала Валентина - мать погибшего таксиста.

"Я хочу спросить Путина, зачем он застрелил моего сына? - кричит она. - Зачем? Кто его просил сюда приходить с таким страшным оружием? Он не только убил наших детей - он убил и нас, их матерей. Я сейчас все равно что мертвая. И я хочу обратиться ко всем матерям мира: восстаньте против этого убийцы!"

По дороге в Балаклею мы видели военную технику, отмеченную литерой Z. По-видимому, ее россияне бросили при отступлении.

В ближайшем селе нам продемонстрировали здание местной школы, сильно пострадавшее в ходе боевых действий. По данным местных властей, она была почти разрушена уже непосредственно перед изгнанием россиян.

Подпись к фото, Разрушенная школа в селе Вербовка

Стоя на ее развалинах, глава Харьковской области Олег Синегубов назвал основной задачей восстановление подачи в населенные пункты области воды и электричества - хотя есть опасения, что линии электропередач могут быть заминированы.

На вопрос, думает ли он, что российские войска могут вернуться, Синегубов ответил: "Мы на войне, так что такая опасность есть всегда!"

В центре Балаклеи, где снова развевается украинский флаг, несколько десятков местных жителей выстроились в очередь около грузовика с продовольствием.

Здесь много пожилых людей, которые выглядят истощенными. Но они явно довольны снова видеть друг друга - и обняться впервые после окончания оккупации.

*Цитаты местных жителей, с которыми говорила корреспондент Би-би-си, даны в переводе с английского языка.

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