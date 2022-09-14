Умер главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин
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Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет. По данным источников ТАСС, причиной смерти стал инсульт.
Телеканал "Звезда" уточняет, что Сунгоркин умер 14 сентября во время автопробега в Приморском крае.
Сунгоркин работал в "Комсомольской правде" с 1985 года, проделав путь от корреспондента до главного редактора, которым он стал в 1997 году.
Еще в 1992 году он стал исполнительным директором АО "Комсомольская правда". Вскоре после этого из "Комсомолки" ушли журналисты, не согласные с политикой издания, в том числе будущий Нобелевский лауреат, главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов и главред телекомпании ВИD Сергей Кушнерёв.
"Комсомолку" называют любимой газетой Владимира Путина. Сам Сунгоркин был доверенным лицом Путина на президентских выборах 18 марта 2018 года и считался одним из наиболее приближенных к власти медиаменеджеров.
Свои отношения с российской властью Сунгоркин в интервью телеканалу "Дождь" в 2012 году разъяснил так: "А мне вообще Путин нравится - вчерашний, позавчерашний, завтрашний".
После начала войны в Украине Сунгоркин вместе с генеральными директорами ТАСС и ВГТРК Сергеем Михайловым и Олег Добродеевым попал в санкционный список ЕС за "дезинформацию и манипулирование фактами".
"Владимир Сунгоркин распространяет и легитимизирует агрессивную антиукраинскую и антизападную пропаганду путинского режима под непосредственным руководством Кремля в одном из самых популярных СМИ России", - говорилось в документе Евросоюза.