Число погибших в боях на границе Армении и Азербайджана превысило 150 человек

час назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Встреча премьер-министра Армении и президента Азербайджана в Брюсселе, в августе 2022 года

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия. Министерство обороны Армении заявило, что Азербайджан возобновил атаки на границе, в ответ министерство обороны Азербайджана сказало, что это армянские силы нарушили режим прекращения огня. Армения предупредила, что столкновения могут перерасти в войну.

Пограничные столкновения двух стран начались поздно вечером 12 сентября. Министерство обороны Армении сообщило об атаках, направленных на города, расположенные вдоль всего южного участка границы Армении с Азербайджаном, в том числе Варденис, Сотк, Артаниш, Ишханасар, Горис и Капан.

Министерство обороны Азербайджана утверждает, что всего лишь "осуществляет локальные контрмеры в ответ на широкомасштабную провокацию Армении".

В среду Армения заявила, что силы Азербайджана оккупировали 10 квадратных километров ее территории.

"Враг оккупировал 40 квадратных километров армянской земли в мае прошлого года, а сейчас оккупировал еще 10 квадратных километров", - заявил премьер-министр Никол Пашинян на заседании парламента.

В чем причина конфликта

Нынешнее обострение лишь косвенно связано с конфликтом из-за Нагорного Карабаха - оно разворачивается на территории собственно Армении, на которую Азербайджан не претендует.

Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха, после нескольких лет военных действий в начале 90-х годов, долгие годы оставался замороженным, но осенью 2020 года вспыхнул с новой силой и закончился фактическим поражением Армении. К моменту прекращения огня при посредничестве Азербайджан установил контроль над почти всей территорией Карабаха и над всеми прилегающими районами, ранее оккупированными Арменией.

Москва направила около 2 тыс. российских миротворцев для наблюдения за хрупким перемирием.

В столкновениях с 12 сентября уже погибли около 150 человек с той и другой стороны: минобороны Азербайджана заявило о 50 погибших военных, со стороны Армении погибли как минимум 105 человек, данные еще уточняются.

В сегодняшнем заявлении Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан сказано, что Азербайджан готов в одностороннем порядке передать Армении до 100 тел военнослужащих ВС Армении, погибших в результате конфликта на границе за два последних дня.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией

Что говорят в Азербайджане

14 сентября минобороны Азербайджана заявило что начиная с трех часов дня подразделения вооруженных сил Армении подвергают обстрелу из минометов и артиллерийских установок позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении Кяльбаджарского района и Лачина.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 сентября на встрече с представителем Европейского союза Тойво Клааром также говорил о том, что Азербайджан лишь отвечает на провокации Армении и вся ответственность за напряженность лежит на армянской стороне.

Известный в Азербайджане блогер и журналист Хебиб Мунтезир пишет, что противостояние началось с нападения армянской диверсионной группы на азербайджанские посты, где азербайджанские солдаты были убиты, после чего азербайджанская сторона решила подавить огневые точки противника.

Что говорят в Армении

В Ереване отрицают заявление минобороны Азербайджана об обстреле армянской стороной азербайджанских позиций. "Это дезинформация и служит информационной основой для новой военной агрессии против суверенной территории Армении", - заявил пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Последствия столкновений в Нагорном Карабахе в 2020 году

В среду министерство обороны Армении заявило, что "противник возобновил наступление с применением артиллерии, минометов, крупнокалиберного огнестрельного оружия в направлениях Джермук и Верин Шоржа" на границе.

"Несмотря на четкую реакцию международного сообщества на ситуацию, фактически военно-политическое руководство Азербайджана продолжает акты агрессии против суверенной территории Армении, направленные против как военной, так и гражданской инфраструктуры", - сказано в официальном заявлении ведомства.

В интервью агентству Рейтер замминистра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян заявил, что есть риск перерастания нынешних столкновений в полномасштабную войну.

"Вы знаете насколько хрупкой является ситуация в нашем регионе. И сейчас наблюдается эскалация", - сказал замминистра.

Как сообщает агентство Франс пресс, люди в Ереване требуют от своего правительства активных действий.

"Мы должны сражаться за наши земли, за нашу родину и за нашу страну. Победа будет за нами, если не сегодня, то завтра. Мы несгибаемы", - цитирует агентство одного из родственников погибшего солдата.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Премьер-министр Армении выступает в парламенте страны

Эксперты при этом говорят, что власти Армении сейчас ослаблены.

"Конечно, следовало ожидать новой войны, учитывая скопление азербайджанцев на границе. Возможностей и потенциала нынешнего армянского правительства недостаточно для решения сегодняшних задач", - говорит экономист Арман Мхитарян.

Такого же мнения придерживается известный британский эксперт по Нагорному Карабаху Том Де Ваал.

"Не думаю, что кто-то сомневается, что Азербайджан начал эту операцию на территории Армении. Даже азербайджанские комментаторы это признают. Армения в настоящее время слаба, мало заинтересована в нарушении статус-кво. Почему Азербайджан начал сейчас? Вкратце - потому что может. В Баку довольны нынешней геополитической ситуацией. Они хотят проверить решимость России во время неудачи на Украине, увидеть, насколько сильна приверженность ОДКБ защите Армении - сейчас и для возможных будущих сценариев", - пишет он в своем "Твиттере".

Армения обратилась за помощью к мировым лидерам. "Нам нужно больше внимания со стороны международного сообщества к тому, что произошло - мы заслуживаем большего внимания. Вы упомянули войну на Украине - это именно то, на что наш сосед надеется. Что все наши партнеры заняты ситуацией в Украине и не обратят на нас внимание", - заявил Ованнисян журналисту Рейтер.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения обратилась в организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по 4-й статье для восстановления территориальной целостности страны и обеспечения вывода азербайджанских военных. Эта статья договора подразумевает оказание военной помощи.

Как реагирует мир

Европейский союз, США, Франция, Россия, Иран и Турция выразили обеспокоенность по поводу эскалации и призвали к прекращению боевых действий.

Президент Турции Тайип Эрдоган и российский президент Владимир Путин обсудят столкновения между Арменией и Азербайджаном, когда встретятся в Самарканде на этой неделе, сообщил источник агентства Рейтер. Встреча Эрдогана и Путина на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане намечена на пятницу.

Сам премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в в саммите ШОС из-за ситуации в стране.

Турция в этом конфликте поддерживает Азербайджан.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Вторая карабахская война закончилась 10 ноября 2020 года, тогда Ереван полностью проиграл

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ, возглавляемая Москвой и состоящая из бывших советских республик Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана должна прибыть в Ереван в четверг.

При этом министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, которого цитирует издание "Власть.kz", уже заявил, что вопрос отправки миротворцев в рамках ОДКБ в Армению пока не стоит.