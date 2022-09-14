"Невозможно оккупировать украинский народ": президент Зеленский посетил освобожденный Изюм

11 минут назад

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Автор фото, Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в среду приехал в освобожденный недавно Изюм, где вместе с заместителем министра обороны страны Анной Маляр принял участие в торжественном поднятии на главной площади города государственного флага над зданием горсовета.

Выступая перед собравшимися на церемонию солдатами и офицерами украинской армии, Зеленский поблагодарил их "за спасение наших людей, наших сердец, детей и будущего".

Чуть позже текст обращения президента был опубликован в его телеграм-канале.

"Раньше, когда мы смотрели вверх, мы всегда искали голубое небо. Сегодня, когда мы смотрим вверх, мы ищем только одно — флаг Украины, — заявил глава государства. - Наш сине-желтый флаг уже развевается в освобожденном Изюме. И так будет в каждом украинском городе и селе. Мы движемся только в одном направлении - вперед и к победе".

Автор фото, 25-я воздушно-десантная Сичеславская бригада/Faceb

"Можно временно оккупировать территорию нашего государства. Но невозможно оккупировать украинский народ, - заявил президент. - Можно промыть людям мозги, но нельзя сделать то же самое с сердцами украинцев".

Память погибших в ходе боевых действий собравшиеся почтили минутой молчания.

"Это наша земля и наши люди"

Изюм расположен на юге Харьковской области. Российская армия после ожесточенных боев оккупировала город с довоенным населением в 53 тысячи человек в начале апреля. Более пяти месяцев Изюм оставался в оккупации.

Российские войска превратили город в плацдарм для наступления на юг, в Донецкую область, а город Купянск, расположенный примерно в 50 км к северу, использовали как железнодорожный узел для снабжения фронта.

10 сентября в ходе масштабного контрнаступления ВСУ в Изюм вошли украинские войска. В Москве уверяют, что российские силы из города были выведены "для перегруппировки". Большое количество брошенной ценной техники и аппаратуры свидетельствует о том, что российские войска покидали город поспешно и вынужденно.

В среду, в ходе визита в освобожденный город, Зеленский заявил журналистам, что шокирован количеством оставленных там россиянами жертв и разрушений. О визите заранее не объявлялось.

"То, что мы видим, шокирует, хотя мы уже видели такое в Буче, на первых деоккупированных территориях, - сказал украинский президент. - Так же - разрушенные здания, убитые люди… К сожалению, это часть нашей сегодняшней истории. И часть современной российской нации - то, что они сделали".

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Зеленский выразил уверенность, что в скором будущем в состав Украины вернутся и Крым, и другие оккупированные территории страны.

"Мы должны послать сообщение людям на оккупированных территориях, в Крыму. Это наши люди, - цитирует Зеленского Интерфакс-Украина. - Оккупация более восьми лет назад - это трагедия. Конечно, прошедшее с тех пор время многих могло изменить - особенно детей. Ведь война ведется не только при помощи оружия. Людей атакует информационная война . Россия атакует при помощи телевидения, других СМИ".

"Мое послание - мы вернемся . Не имеет значения, что они слышали в течение этих восьми лет из пропагандистского ТВ, - сказал Зеленский, обращаясь к журналистам. - Мы знаем, что правда на нашей стороне".