Король Карл III и принцы Уильям и Гарри прошли за гробом Елизаветы II. Траурная процессия в Лондоне – фотографии

6 минут назад

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Автор фото, Reuters

Траурная процессия с гробом королевы Елизаветы II в среду днем проследовала из Букингемского дворца, который с 1837 года является главной резиденций британских монархов, в Вестминстерский, где будет происходить последнее прощание с монархом. Гроб везли под звуки похоронных маршей Бетховена и Мендельсона на орудийном лафете, запряженном шестеркой лошадей в сопровождении гвардейцев и военного оркестра.

Автор фото, Getty Images

Во время процессии, которая шла со скоростью 75 шагов в минуту, что принято на британских похоронах, на обычно шумных лондонских улицах в основном царила тишина, прерываемая лишь аплодисментами в знак уважения к королеве, ударами Биг-Бена и звуками выстрелов 13-фунтовых пушек, которые служили Королевской артиллерии в Первую и Вторую мировые войны. Вдоль всего пути выстроились тысячи людей.

Автор фото, Reuters

За гробом шли дети королевы: король Карл III, принцесса Анна и принц Эдвард в парадных военных мундирах, а также принц Эндрю в штатском, но при орденах.

Автор фото, PA Media

За ним следовали принц Уильям, теперь наследник престола принц Уэльский, а также принц Гарри. На этот раз оба брата, в отличие от похорон их дедушки принца Филиппа, оказались рядом.

Автор фото, PA Media

Вид Гарри и Уильяма, которые вместе идут за гробом бабушки, заставил многих подумать о том, что наметившийся между ними раскол, возможно, будет преодолен. Это также напомнило о событиях 25-летней давности, когда два юных принца вместе шли за гробом матери, принцессы Дианы.

Подпись к фото, The procession evokes memories of Princess Diana's funeral in 1997

Супруги короля и принцев в процессии не участвовали и прибыли в Вестминстерский дворец на автомобилях отдельно.

Вначале траурная процессия прошла под балконом Букингемского дворца, откуда королева всего три месяца назад приветствовала собравшихся по случаю ее Платинового юбилея (то есть 70-летия правления).

Автор фото, Getty Images

Люди, выстроившиеся вдоль пути похоронной процессии, периодически аплодировали королеве, многие были в слезах, почту у всех в руках были мобильные телефоны или фотоаппараты.

Во время прохождения мимо лондонского Кенотафа, на Уайтхолле, памятника воинам погибших во время Первой мировой и в более поздних конфликтах, участники процессии отдали честь или низко склонили головы. Сама королева ежегодно принимала участие в ноябрьских церемониях поминовения у Кенотафа.

Затем процессия прошла по центру политической жизни Великобритании, улице Уайтхолл, мимо резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, 10, и далее - к зданию парламента.

При королевском дворе сегодняшнюю похоронную процессию называют важным поворотным моментом во всех траурных церемониях. Королева возглавляла не только свою семью, но и все государство - как и многие страны Содружества, и теперь семья провожала королеву вместе с ее поданными.

Автор фото, Reuters

У Елизаветы II есть особая связь с Вестминстерским дворцом: там ее крестили 96 лет назад, и среди гостей были те, кто успел застать самого герцога Веллингтона, победителя в битве при Ватерлоо.

Автор фото, Pool

На гробе королевы установлена Корона британской империи - одна из важнейших королевских регалий, она лежит на королевском штандарте. В траурные венки были вплетены белые розы и георгины, а также ветки сосны из Балморала и лаванда с розмарином из садов Виндзора - символ памяти.

После короткой службы, проведенной архиепископом Кентерберийским Джастин Уэлби, вся королевская семья прочитала молитву и спела псалом, после чего в зале остались королевские гвардейцы, которые будут нести почетный караул у гроба на протяжении всего прощания с королевой.

Со второй половины дня открывается доступ публики в Вестминстерский дворец.

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