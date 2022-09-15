Похороны королевы: кого пригласили, а кого нет?

час назад

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Автор фото, Getty Images

Похороны Елизаветы II, которые состоятся в понедельник, обещают собрать в Великобритании небывалое число ведущих мировых политиков и королевских особ.

В прошлые выходные им были разосланы официальные приглашения, и как ожидается, на похороны приедет около 500 глав государств и мировых знаменитостей.

Большинству иностранных лидеров было предложено прибыть коммерческими рейсами во избежание пробок и заторов, а развозить их будут централизовано автобусами. Вестминстерское аббатство может вместить около 2200 человек.

Но кто же будет среди гостей на траурной церемонии, а кого мы не увидим?

Королевские семьи Европы

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Король Нидерландов Виллем-Александр с супругой королевой Максимой приглашение получили и приняли

Ожидается, что попрощаться с королевой прибудут члены королевских семей Европы, многие из которых приходятся кровными родственниками Елизавете II.

Король Бельгии Филипп и королева Матильда, а также король Нидерландов Виллем-Александр с супругой королевой Максимой и матерью, в прошлом тоже королевой Беатрикс, уже подтвердили, что прибудут в Лондон.

Король Испании Филипп с супругой Летисией, а также представители королевских семей Норвегии, Дании, Швеции и Монако также приняли приглашения.

Президенты США

Автор фото, EPA Подпись к фото, Президент США и первая леди, разумеется, приглашены

Белый дом подтвердил, что президент США Джо Байден с первой леди Джилл Байден приедут на похороны, однако в администрации дали понять, что в общем автобусе они не поедут.

Было много разговоров о том, захочет ли включить в американскую делегацию своего предшественника Дональда Трампа, однако ограничения по численности означают, что бывшим президентам скорее всего места там не достанется.

Впрочем, говорили и о том, что некоторым экс-президентам с супругами, в частности Бараку и Мишель Обаме вышлют индивидуальные приглашения.

Известно, что Джимми Картер такого приглашения точно не получил.

Лидеры стран Содружества

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Новую Зеландию на похоронах будет представлять премьер-министр Джасинда Ардерн

Ожидается, что на похороны съедутся все лидеры стран Содружества, в которых королева была главой государства.

Премьер-министры Австралии, Новой Зеландии и Канады уже приняли приглашения. Хотя большинству стран позволено прислать лишь главу правительства со спутником или спутницей, для 14 стран Содружества, где король Карл является главой государства, сделаны небольшие послабления. От них смогут присутствовать глава правительства со спутником, генерал-губернатор со спутником, верховный комиссар (так называются послы этих стран в Великобритании) и еще 10 его гостей, представляющих общество страны.

По некоторым данным, премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, многие годы возглавляющая страну, и президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе также прибудут на похороны.

Индия будет представлена президентом страны (это церемониальный пост), Драупади Мурму.

Другие мировые лидеры

Автор фото, CHRISTOF STACHE Подпись к фото, Президенты Германии и Италии тоже в числе приглашенных

Приглашения приняли премьер-министр Ирландии Михол Мартин, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Италии Серджио Маттарелла и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президенты Южной Кореи и Бразилии также подтвердили свое присутствие.

Ожидается, что на похороны прибудут японский император Нарухито, президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон.

Председателя КНР Си Цзиньпина, который на этой неделе выехал из страны впервые с начала 2020 года, тоже пригласили. МИД Китая пока заявил лишь, что Пекин "рассматривает возможность отправки делегации высокого уровня".

Что касается Ирана, в отношении которого по-прежнему действуют жесткие санкции, то он будет представлен на уровне посла.

В списках не значатся

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Владимир Путин в числе приглашенных на похороны королевы не фигурирует

Как пишет дипломатический корреспондент Би-би-си Джеймс Ландейл, можно с уверенностью сказать, что представителей России, Беларуси, Сирии, Венесуэлы, Афганистана и Мьянмы на похоронах на будет.

Это связано либо с поведением этих стран (в случае с Россией и Беларусью - это вторжение на территорию Украины или использование территории для такого вторжения, а с Мьянмой Британия ограничила отношения после военного переворота 2021 года), либо с тем, что у Британии просто нет с ними дипломатических отношений.