Похороны королевы и безопасность: как готовится британская полиция

Дэниэл Сэндфорд

Корреспондент Би-би-си

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Старинные мушкеты и современные автоматы - таковы сегодняшние реалии Лондона

В Лондоне проходит одна из самых сложных операций по обеспечению безопасности. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы проститься со своей королевой, и их поток не иссякает.

В ближайшие дни и даже часы, остающиеся до похорон, в Лондоне соберутся короли и королевы, президенты и премьер-министры со всего мира. И все они в понедельник отправятся в Вестминстерское аббатство, где нет даже постоянного периметра безопасности, чтобы принять участие в похоронах.

Все это будет транслироваться по телевизору для сотен миллионов людей во всем мире и станет весьма соблазнительной потенциальной мишенью для международных террористов всех сортов.

И все это требует беспрецедентных мер безопасности. МИ-5 совместно с Центром правительственной связи (GCHQ), оставаясь в тени, ведут интенсивную работу вместе с полицейскими силами по борьбе с терроризмом, вся страна отправила подкрепления столичной полиции, свою роль готовы сыграть военные и гражданские охранники.

В настоящее время самым уязвимым местом остается длинная очередь людей, выстроившихся на несколько километров, чтобы отдать последний долг Ее Величеству. Очередь эта будет стоять днем и ночью до самого утра понедельника.

Первая линия обороны от терроризма - это бдительность. Полиция просит людей быть начеку, смотреть и слушать, верить своим инстинктам и сообщать обо всем, что может показаться подозрительным.

Для поддержания порядка в самой очереди и вокруг нее власти наняли сотни сотрудников частных охранных фирм. Во вторник вечером к несению службы в столице приступили также полторы тысячи военных, в том числе десантники, гуркхи, которых набирают из непальских добровольцев, Королевская военная и военно-морская полиция и личный состав Королевских ВВС, которых можно заметить по их характерной серо-голубой форме.

Регулярные облеты Вестминстера совершает военный вертолет "Уайлдкэт".

Сотрудники МИ-5, тем временем, внимательно отслеживают любые изменения в поведении так называемых "объектов, вызывающих интерес", то есть людей, подозреваемых или ранее вовлекавшихся в акты терроризма или экстремизма. А Центр правительственной связи, как и положено, мониторит все подозрительные радио-, телефонные и иные коммуникации.

Кроме того, на крышах в Вестминстере дежурят вооруженные сотрудники полиции с биноклями.

Автор фото, NEIL HALL/EPA-EFE/REX/Shutterstock Подпись к фото, На крышах рядом с ключевыми объектами дежурят полицейские наблюдатели и снайперы

За самой очередью наблюдают полицейские специалисты, обученные выявлять людей, готовящих теракты. В главном полицейском центре управления, расположенном к югу от моста Ламбет-бридж, как раз там, где выстроилась очередь к королеве, сотрудники полиции отслеживают на мониторах кадры с сотен фиксированных камер наружного наблюдения. В дополнение к этому были установлены мобильные камеры, которые наблюдают за потенциально опасными местами или теми участками, которые не перекрывают фиксированные камеры.

Мимо очереди время от времени проходят патрули с собаками, приученными распознавать по запаху взрывчатку и огнестрельное оружие.

На улицах Лондона ежедневно дежурят тысячи полицейских, в том числе, как подчеркивает руководство столичной полиции, сотни сотрудников полиции из других регионов, вплоть до Шотландии и Северной Ирландии, присланных в Лондон в рамках так называемой "программы взаимопомощи".

Полицейское руководство не хочет, чтобы жители Лондона думали, будто все силы брошены только на охрану траурных мероприятий, а про рутинную полицейскую работу на время забыли. При этом в столичной полиции подчеркивают, что несмотря на беспрецедентные масштабы намечающегося мероприятия, сотрудники полиции отлично понимают свои задачи.

Опасность "одиночки"

"На каждом мероприятии в Лондоне мы рассматриваем возможную угрозу терроризма, криминальной активности и при этом заботимся о людях, - говорит заместитель помощника комиссара столичной полиции Стюарт Канди. - Так что хотя это событие исключительное, мы к нему готовы, наши сотрудники получили отличную подготовку и имеют большой опыт в обеспечении безопасности на таких крупных мероприятиях".

Нынешнюю операцию по обеспечению безопасности уже сравнивают по масштабам с Лондонской Олимпиадой. Однако в 2012 году большую часть времени люди проводили в местах, куда они попали, пройдя через пункт досмотра. В случае же прощания с королевой такой пункт находится лишь у входа в Вестминстерский дворец, и перед тем, как туда попасть, люди должны простоять по несколько часов в очередях.

Конечно, ситуация сравнима с похоронами королевы-матери или принцессы Дианы, однако все осложняется тем, что на нынешние похороны в столицу прибудет множество глав государств. С тех пор изменились и потенциальные угрозы. За последнее десятилетие появились так называемые одиночки, которые могут совершить нападение, используя в качестве орудия автомобиль или нож, купленный по дороге в супермаркете.

Между тем, главы государств начнут прибывать в Лондон уже в пятницу. Среди них будет император Японии Нарухито, короли и королевы из Европы, Тонга и Бутана, эмир Катара, президенты и премьер-министры десятков стран. Среди тех, кто считается подверженным особому риску, - президенты США и Израиля Джо Байден и Ицхак Герцог. Так что это еще и головная боль для служб безопасности их собственных стран.

Впрочем, по словам Канди, его коллеги "давно привыкли работать с теми, кто охраняет важных персон во всем мире".

Автор фото, EPA Подпись к фото, В среду проезд похоронного кортежа к от Букингемского дворца к Вестминстеру отслеживала вооруженная полиция

Для глав государств в воскресенье вечером король устраивает прием в Букингемском дворце. Затем, в понедельник утром, они все соберутся на похоронах в Вестминстерском аббатстве. Первоначально полиция хотела, чтобы все важные гости отправились на похороны в специально предоставленных автобусах, однако этот план пришлось пересмотреть.

Президенту Байдену позволено воспользоваться личным бронированным автомобилем, "Зверем", некоторые другие главы государств также отправятся на похороны в своих лимузинах.

Но перед этим все немаленькие окрестности аббатства должны быть тщательно проверены. Каждая крышка канализационного люка будет поднята и после проверки шахты опечатана. Каждый фонарный столб будет вскрыт и осмотрен. В общем, полиция заглянет в любое место, куда потенциально может быть заложена взрывчатка. К тому же само здание аббатства и его окрестности будут постоянно патрулироваться собаками-ищейками, натренированными определять по запаху взрывчатые вещества.

В утро похорон на крышах будут выставлены дополнительные посты полицейских наблюдателей, свои скрытые позиции займут снайперы, а спецназовцы Особой воздушной службы SAS будут стоять на подхвате в состоянии в повышенной боеготовности.

Антимонархические протесты

Обычно главы государств собираются в таких жестко контролируемых условиях, как заседания Генеральной ассамблеи ООН, однако похороны королевы будут событием публичным. Вся суть этого мероприятия в том, чтобы все могли его увидеть. И королевская семья тоже хочет, чтобы ее видели. Но это связано с целым рядом трудностей в том, что касается безопасности.

"Такого рода церемонии и безопасность - плохое сочетание, - говорит коммандер в отставке Боб Бродхерст, отвечавший за обеспечение безопасности на Летних Олимпийских играх в Лондоне. - Я не знаю никакой другой крупной страны в мире, которая на такое решилась бы".

Между тем, после смерти королевы у полиции возникла и другая, весьма неожиданная проблема - противники монархии, которые выкрикивают на церемониях лозунги вроде "Это не мой король". Нескольких таких антимонархистов пришлось арестовать, а двоим из них в Шотландии даже предъявлены обвинения.

После этого Национальный совет начальников полиции Великобритании выпустил для своих подчиненных инструкцию о том, как провести грань между соблюдением права на протесты и права на скорбь и размышление, хотя эта инструкция пока не предавалась гласности.

В понедельник к адвокату Полу Паулсланду, специализирующемуся, среди прочего, на защите прав протестующих и вставшему напротив здания парламента с чистым листком бумаги в руках, подошли полицейские и попросили представиться (в Великобритании вы не обязаны носить с собой удостоверение личности и предъявлять его полиции по первому требованию, но назвать себя, в случае такого требования, должны).

Во вторник, после появления полицейской инструкции, он собрал уже 30 человек и вновь вышел к Парламенту, чтобы посмотреть, как будет реагировать полиция. К тому же у него в руках был плакат "Это не мой король", но, по его словам, на этот раз отношение полиции было иным, и его оставили в покое.

"Похоже, что шум, поднятый в СМИ, и реакция общественности на тяжеловесный подход полиции возымели эффект", - говорит Паулсланд.