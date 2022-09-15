Путин похвалил Си Цзиньпина за позицию по Украине на их первой с начала войны встрече

50 минут назад

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Автор фото, ALEXANDR DEMYANCHUK

Президент России Владимир Путин заявил, что понимает озабоченности Китая, связанные с "украинским кризисом", и предложил разъяснить все вопросы на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

Российский президент сказал, что высоко оценивает "сбалансированную позицию китайских друзей" по войне в Украине, а также высказался в поддержку Китая, осудив "провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе".

Китайский лидер высказался гораздо более обтекаемо, сказав, что Китай готов "вместе с Россией взять на себя роль великих держав и играть руководящую роль, чтобы привнести стабильность и позитивную энергию в мир".

Путин и Си встретились на саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в Самарканде 15 и 16 сентября. Для обоих лидеров - это один из немногих визитов за рубеж. Путин с начала войны совершил всего три зарубежных поездки, у Си Цзиньпина это первый официальный визит с начала пандемии в 2020 году.

Лидеры Индии, Пакистана, Турции, Ирана и других стран также присутствуют на саммите ШОС, однако в Кремле подчеркивали важность именно встречи Путина и Си.

"Сама эта встреча с учетом особенностей нынешней международной обстановки имеет особое значение", - заявлял накануне помощник президента России Юрий Ушаков. "Китай к украинскому кризису подходит сбалансированно, четко заявляет о понимании причин, которые вынудили Россию начать специальную военную операцию, и этот вопрос, конечно, будет обстоятельно обсужден", - добавил он, назвав встречу "давно ожидаемым личным контактом".

В прошлый раз два лидера встречались во время зимних Олимпийских игр в Пекине в феврале, после чего выпустили совместное заявление со словами: "Дружба между двумя государствами не имеет границ". Спустя всего лишь несколько недель Россия вторглась на территорию Украины.

Что хочет добиться Москва и на что рассчитывает Пекин

Автор фото, ALEXANDR DEMYANCHUK/Sputnik/Getty Подпись к фото, Все участники встречи, кроме Путина и Си Цзиньпина, были в респираторах

После вторжения в Украину Путин оказался в изоляции от Запада, и встреча с таким влиятельным мировым лидером, как Си Цзиньпин, может быть выгодна Кремлю для поддержки престижа Путина на мировой арене. Однако у российского президента есть и более насущные задачи.

Россия очень заинтересована в китайских инвестициях, технологиях и двусторонней торговле, учитывая, что война в Украине спровоцировала беспрецедентную волну санкций. После массового ухода западных компаний с российского рынка Путину важно, чтобы их место заняли китайские фирмы.

Но в реальности, как писала Би-би-си, этого не происходит. Российский экспорт в Китай растет все быстрее, а вот темпы роста импорта из Китая, наоборот, замедляются.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Саммит ШОС, которую Кремль рассматривает как альтернативу западному миру, проходит в Самарканде

Кроме того, в то время как Запад пытается уменьшить свою зависимость от российских нефти и газа, Москва пытается перенаправить поставки на Восток, в том числе в Китай.

Москва также отчаянно нуждается в поставках оружия для продолжения войны в Украине, однако - несмотря на сочувственную риторику - Китай крайне осторожен в том, что касается военной помощи России.

Для Си Цзиньпина визит в Узбекистан и встреча с Путиным тоже важны, ведь уже через месяц, 16 октября, в Китае пройдет важный XX-й Всекитайский съезд Коммунистической партии страны, на котором Си, как ожидается, будет переизбран на беспрецедентный третий срок.

СМИ Тайваня и Гонконга расценивают поездку Си на саммит ШОС как сигнал, что он полностью контролирует и партию, и страну. Кроме того, вероятно, таким образом Китай хочет дать понять США, что намерен удерживать свои позиции на мировой арене.

На фоне военных неудач

Встреча Си и Путина проходит на фоне масштабного контрнаступления украинских войск.

Пекин, однако, старается сохранять "нейтральную позицию" в отношении войны в Украине. С одной стороны, официальные лица Китая неоднократно возлагали ответственность за эту войну на США и НАТО, с другой - более существенной поддержки России не последовало.

Неудачи российских войск дают Си Цзиньпину преимущество в переговорах с Путиным, считают аналитики. В то же время это не повлияет на общее направление сотрудничества двух стран, поскольку они разделяют стратегический интерес - противодействие Западу.