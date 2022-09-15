Роджер Федерер объявил о завершении карьеры

39 минут назад

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Автор фото, Getty Images

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Роджер Федерер объявил, что Кубок Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце сентября, будет его последним. После этого он завершит карьеру.

41-летний теннисист не выходил на корт с тех пор, как принял участие в Уимблдонском турнире в прошлом году, после которого перенес третью операцию на колене.

"Мое тело в последнее время подает ясные сигналы. За 24 года я сыграл более 1500 матчей. Теперь мне пора признать, что моя соревновательная карьера подошла к концу", - написал Федерер в соцсетях.

Федерер - третий теннисист мира по числу кубков "Большого шлема". Только у испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича этих наград больше - 22 и 21 соответственно.

Федерер дебютировал как теннисист в 16 лет в 1998 году, а первый "Большой шлем" получил, победив на Уимблдонском турнире в 2003-м.

Последний "Большой шлем" Федерер выиграл в 2018-м, в возрасте 36 лет.