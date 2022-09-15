Роджер Федерер объявил о завершении карьеры
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20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Роджер Федерер объявил, что Кубок Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце сентября, будет его последним. После этого он завершит карьеру.
41-летний теннисист не выходил на корт с тех пор, как принял участие в Уимблдонском турнире в прошлом году, после которого перенес третью операцию на колене.
"Мое тело в последнее время подает ясные сигналы. За 24 года я сыграл более 1500 матчей. Теперь мне пора признать, что моя соревновательная карьера подошла к концу", - написал Федерер в соцсетях.
Федерер - третий теннисист мира по числу кубков "Большого шлема". Только у испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича этих наград больше - 22 и 21 соответственно.
Федерер дебютировал как теннисист в 16 лет в 1998 году, а первый "Большой шлем" получил, победив на Уимблдонском турнире в 2003-м.
Последний "Большой шлем" Федерер выиграл в 2018-м, в возрасте 36 лет.
Федерер выиграл 111 турниров ATP, из них 103 в одиночном разряде, и оставался первой ракеткой ATP на протяжении 310 недель (в том числе 237 недель подряд, что остаётся непобитым рекордом).