Спецэфир. Поможет ли Китай России создать "Антизапад"?

час назад

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В четверг в Самарканде, на саммите Шанхайской организации сотрудничества, Владимир Путин встречался с лидером Китая Си Цзиньпином, которому выразил признательность за сбалансированную позицию по украинскому кризису.

Китайский лидер высказался более обтекаемо, сказав, что Китай готов "вместе с Россией взять на себя роль великих держав и играть руководящую роль, чтобы привнести стабильность и позитивную энергию в мир".

На этом же саммите лидеры двух стран проводят встречи с руководством центральноазиатских государств, Ирана и Беларуси.

Не приехал на саммит только премьер Армении Никол Пашинян - из-за обострения противостояния в Нагорном Карабахе.

Удастся ли России создать влиятельное антизападное объединение на базе ШОС, или азиатские страны будут пытаться воспользоваться экономической и политической зависимостью от них Москвы?

Об этом мы поговорим с экспертами и нашими корреспондентами в 19:00 по московскому времени.