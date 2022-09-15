Кадыров и его семья повторно попали под санкции США. Кто еще в списке?

час назад

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Автор фото, Yelena Afonina/TASS Подпись к фото, Медни Кадырова и ее муж (архивное фото)

США внесли в санкционный SDN-лист 44 физических и 32 юридических лица, в том числе главу Чечни Рамзана Кадырова и детского омбудсмена Марию Львову-Белову. Кадыров оказался под американскими санкциями уже в третий раз, его родственники - во второй.

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) в ответ на продолжающуюся войну против Украины ввело санкции против тех, кто, по его мнению, содействовали правительству России как до, так и во время вторжения.

"Соединенные Штаты продолжат предпринимать решительные действия, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее военные преступления и агрессию, - заявила министр финансов США Джанет Йеллен. - Поскольку Украина продвигается вперед, защищая свою свободу, сегодня мы предпринимаем шаги, чтобы еще больше подорвать способность России восстановить свою армию, чтобы привлечь к ответственности виновных в насилии и еще больше изолировать Путина в финансовом плане".

Финансисты

Первая часть дополнения к санкционному списку связана с российской финансовой системой. Под санкции попал помощник президента России Максим Орешкин, бывший министр экономического развития, а также гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев, председатель правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктор Жидков и Эдди Астанин, которого OFAC в пресс-релизе называет главой правления Национального клирингового центра (НКЦ), хотя СМИ уже давно сообщали о его отставке. Четвертый финансист - генеральный директор Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников.

Мельников руководит организацией, которую Кремль использует для ликвидации финансовых учреждений и получения доступа к зарубежным активам. Ранее он занимал пост министра экономического развития аннексированного Крыма, и в 2017 году OFAC уже включало его в свой санкционный список как человека, причастного к действиям, которые угрожают суверенитету или территориальной целостности Украины.

Астанин, Жидков и Комлев попали под санкции за деятельность в сфере финансовых услуг в России - Комлев, в частности, продвигал платежную систему "Мир" в других странах, что могло помочь России в обходе международных санкций, говорится в пресс-релизе.

Депортация украинских детей

Минфин США утверждает, что уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова, включенная в список, "работая непосредственно под руководством Путина", координировала усилия России "по депортации тысяч украинских детей в Россию".

Благодаря усилиям Львовой-Беловой, как считают в OFAC, происходило насильственное усыновление украинских детей российскими семьями, а также "патриотическое воспитание" украинских детей (на оккупированных территориях). Кроме того, были внесены поправки в российское законодательство, направленные на ускорение предоставления российского гражданства украинским детям.

Кадыровы

Автор фото, Elena Afonina/TASS Подпись к фото, Смотр сил чеченских военных подразделений и спецтехники в Грозном 29 марта 2022 года

США повторно внесли в санкционный лист Рамзана Кадырова, который под американскими санкциями находится еще с 2017 года, а также семь его родственников.

Причина сейчас - мобилизация чеченцев на войну в Украине. Ранее Кадыров приглашал в Чечню для подготовки к боевым действиям в Украине и жителей других регионов, а также других стран. В среду он опубликовал обращение к российским губернаторам с требованием отправить на войну не меньше тысячи добровольцев, назвав это "самомобилизацией" (поскольку Путин воздерживается от объявления мобилизации по всей стране).

"Публично называвший себя пехотинцем Кадыров был повышен до звания генерал-лейтенанта за свою роль во вторжении России в Украину. Контролируемые Кадыровым чеченские подразделения действовали в Буче", - заявляет OFAC. Минфин США также отмечает, что глава Чечни накопил огромное состояние, благодаря близким отношениям с Владимиром Путиным (в том числе дом в ОАЭ, частный зоопарк, дорогие автомобили).

Кроме самого чеченского лидера, в обновленном списке фигурируют три женщины, которых OFAC называет его женами (одна в официальном браке, о двух других предполагаемых женах сообщали СМИ), а также три его дочери.

Госдепартамент США в июле 2020 года уже вводил санкции "за многочисленные грубые нарушения прав человека" против жены главы Чечни Медни Кадыровой и двух дочерей, Айшат Кадыровой и Хадижат Кадыровой. Сам Кадыров тогда попал под санкции во второй раз, а сейчас - в третий.

Есть теперь в списке и двоюродный брат Кадырова Турпал-Али Ибрагимов, занимающий пост замглавы администрации главы Чечни. Кроме родственников, под новые санкции попал модный дом Firdaws, которым управляет Айшат Кадырова.

Неонацисты

В SDN-лист также включена неонацистская военизированная группировка "Русич", которая, по данным американского минфина, участвовала в боевых действиях вместе с российскими военными в Украине, в том числе под Харьковом. Минфин утверждает, что она может быть связана с "ЧВК Вагнера".

Петербуржцы Алексей Мильчаков и Ян Петровский, которых OFAC называет руководителями "Русича", также попали под санкции. Мильчаков уже был под санкциями Австралии, Канады, ЕС, Швейцарии и Великобритании (еще в 2015 году).

Кто еще

Под американскими санкциями оказались Евгений Балицкий и Владимир Рогов, которые входят в оккупационную военно-гражданскую администрацию в Запорожской области Украины.