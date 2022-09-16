Банк России снизил ключевую ставку в шестой раз подряд - до 7,5%

час назад

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Автор фото, Sergei Bobylev/TASS

Банк России снизил ключевую ставку с 8% до 7,5%. Это шестое снижение подряд после того, как в конце февраля, сразу после российского вторжения в Украину ЦБ экстренно поднял ставку до рекордных 20%.

Тот шаг Банка России был вынужденным, поскольку рубль после введения санкций США и ЕС обвалился на бирже, курс доллара доходил почти до 118 рублей, евро - до 132.

Наряду с резким повышением ставки ЦБ ограничил возможности по снятию и продаже валюты - в результате за несколько недель рубль стабилизировался, а затем его курс пошел вверх.

Одним из факторов укрепления рубля эксперты называли падение импорта - из России ушли тысячи западных компаний, производство встало, товары за рубежом почти перестали покупать и валюта стала никому не нужна.

Опасаясь чрезмерного укрепления рубля и спада экономики, ЦБ начал постепенно смягчать ограничения для граждан и бизнеса и снижать ключевую ставку.

Финансовые аналитики были уверены, что регулятор пойдет на очередное снижение ключевой ставки на фоне замедления годовых темпов инфляции.

Расхождения были лишь в том, насколько Банк России готов смягчить кредитно-денежную политику.

Аналитики SberCIB допускали снижение ставки до 7%, указывая, что в последние месяцы потребительские цены снижаются быстрее, чем обычно. Вторым аргументом в пользу снижения ставки сразу на 100 базисных пунктов эксперты называли отсутствие ожиданий относительно резких колебаний курса рубля.

Но большинство экспертов считали, что ЦБ будет действовать более осторожно, поскольку слишком резкое снижение ключевой ставки может усилить рост инфляционных ожиданий населения.

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Корреспондент Би-би-си Анастасия Стогней о снижении ставки:

"Решение ЦБ не удивило рынок, именно снижение на 0,5 п.п. предсказывало большинство аналитиков. Регулятор объясняет логику своих действий так: цены растут медленно, спрос на товары и услуги со стороны населения слабый (доходы падают, плюс, многие закупились впрок), а внешние условия "остаются сложными".