Двое полицейских ранены холодным оружием в центре Лондона

час назад

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Подпись к фото, Нападение произошло в центер Лондона недалеко от площади Лестер-сквер

Как сообщила полиция Лондона, двое ее сотрудников получили ножевые ранения прямо в центре британской столицы и доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Нападение произошло около 6 утра в районе площади Лестер-сквер, и полиция не склонна расценивать его как теракт.

Автор фото, PA Media

Мэр Лондона Садик Хан назвал нападение совершенно чудовищным в столь важный момент для истории страны. В городе действуют особые меры безопасности в связи с подготовкой к похоронам королевы Елизаветы II.

Нападавший был задержан неподалеку от места преступления с применением тазера (электрошокового оружия несмертельного действия) и также доставлен в больницу. Он арестован по подозрению в нападении на полицию и нанесении тяжких телесных повреждений.

Само нападение произошло в лондонском Уэстенде, между площадями Лестер-сквер и Пикадилли-Серкус, где сосредоточено множество театров и находится знаменитый Чайнатаун (китайский квартал).

Скотленд-Ярд подтвердил, что семьи пострадавших сотрудников извещены о происшествии. .

"Эти отважные полицейские выполняли свой долг по охране общественного порядка в столь значимый для нашей страны момент, - отметил мэр Лондона. - В мыслях и молитвах я вместе с ними, с их родными и коллегами".

Садик Хан также подчеркнул в интервью Би-би-си, что в настоящий момент жизни раненых полицейских ничего не угрожает.

Председатель Национального совета начальников полиции Мартин Хьюитт назвал нападение ужасной новостью.