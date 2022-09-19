Мировые лидеры собрались на похороны королевы Елизаветы II (фото)

час назад

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Главы государств и правительств со всего мира и иные важные персоны, приглашенные на похороны королевы Великобритании Елизаветы II, продолжают прибывать в Вестминстерское аббаство.

Похоронная процессия перевезет гроб с телом монарха из Вестминстерского дворца (там располагается британский Парламент) фактически через дорогу - в Вестминстерское аббатство, где уже собралось более 2 тысяч приглашенных.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, AFP

Автор фото, Getty Images

Среди присутствующих - политики, члены королевских семей и знаменитости со всего мира.

Одними из первых прибыли президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит.

Автор фото, Getty Images

В Вестминстер также приехали президент и первая леди США Джо и Джилл Байдены.

Члены нового правительства Британии Надим Захави и Джейкоб Рис-Могг, как и лидер оппозиционно Лейбористской партии сэр Кир Стармер, тоже приехали в Аббаство.

Автор фото, PA Media

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Reuters

Автор фото, PA Media

Автор фото, PA Media

Автор фото, PA Media

В числе присутствующих религиозных лидеров был замечен епископ Дувра Роуз Хадсон-Уилкин и несколько кардиналов из Ватикана.

Автор фото, PA Media

Автор фото, AFP

Автор фото, AFP

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Reuters

Крисси Хири стала последней рядовой жительницей страны, которой удалось попрощаться с королевой в Вестминстерском дворце, очередь к которому растянулась на 10 с лишним километров. Для того чтобы увидеть гроб с телом монарха и отдать Елизавете II последнюю дань уважения, некоторым пришлось простоять в очереди больше 10 часов.