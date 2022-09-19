Мировые лидеры собрались на похороны королевы Елизаветы II (фото)
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Главы государств и правительств со всего мира и иные важные персоны, приглашенные на похороны королевы Великобритании Елизаветы II, продолжают прибывать в Вестминстерское аббаство.
Похоронная процессия перевезет гроб с телом монарха из Вестминстерского дворца (там располагается британский Парламент) фактически через дорогу - в Вестминстерское аббатство, где уже собралось более 2 тысяч приглашенных.
Среди присутствующих - политики, члены королевских семей и знаменитости со всего мира.
Одними из первых прибыли президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит.
В Вестминстер также приехали президент и первая леди США Джо и Джилл Байдены.
Члены нового правительства Британии Надим Захави и Джейкоб Рис-Могг, как и лидер оппозиционно Лейбористской партии сэр Кир Стармер, тоже приехали в Аббаство.
В числе присутствующих религиозных лидеров был замечен епископ Дувра Роуз Хадсон-Уилкин и несколько кардиналов из Ватикана.
Крисси Хири стала последней рядовой жительницей страны, которой удалось попрощаться с королевой в Вестминстерском дворце, очередь к которому растянулась на 10 с лишним километров. Для того чтобы увидеть гроб с телом монарха и отдать Елизавете II последнюю дань уважения, некоторым пришлось простоять в очереди больше 10 часов.