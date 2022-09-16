Максима Галкина объявили "иностранным агентом" в России

час назад

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Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/TASS

Пародист и телеведущий Максим Галкин, выступавший против войны в Украине, внесен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В начале сентября в Кремле заявили, что Галкину "явно не по пути" с остальными россиянами.

Галкин находится за пределами России. После начала российского вторжения в Украину в конце февраля он находился в Израиле, где на своих концертах выступал с резкой критикой войны. Артист также выступал в этом году в Латвии, Польше и Австралии.

В своих соцсетях Галкин, в частности, комментировал массовые убийства в Буче и говорил, что войне не может быть никаких оправданий.

После этого артиста лишили эфира на российском телевидении. СМИ сообщали, что причиной этому послужили именно антивоенные высказывания юмориста и что в первые же дни войны он лишился рекламных контрактов.

В сентябре стало известно, что жена Галкина Алла Пугачева вернулась в Россию. Она не делала публичных заявлений о войне, но критиковала в соцсетях тех, кто сеет вражду.

3 сентября певица появилась на похоронах первого президента СССР Михаила Горбачева, а затем написала в соцсетях, что он "отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти".

Минюст России, пополнив реестр физлиц-"иноагентов", указал, что Галкин занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование или иную помощь из Украины. На прошлой неделе с такой же формулировкой в этот реестр попали журналисты Юлия Латынина и Майкл Наки, а также историк и педагог Тамара Эйдельман.

4 сентября с резкой критикой в адрес Галкина выступил представитель Кремля Дмитрий Песков. Журналисты спросили его об отношении к артистам, которые после начала войны покинули Россию, а теперь возвращаются - в частности, к Пугачевой.

"Есть, действительно, те, кто буквально себя запятнал совершенно непристойными и неприемлемыми для всех заявлениями. Это отдельная история", - сказал Песков. "Я не слышал ни одного заявления Аллы Борисовны Пугачевой, - продолжил он. - Супруг делал очень плохие заявления, которые я сам читал". Галкину "явно не по пути" с остальными россиянами, резюмировал Песков.

Галкин занял 23-ю строчку в реестре физлиц-"иноагентов", который власти стали вести только в апреле этого года, начав с журналистов Евгения Киселева и Матвея Ганапольского. До этого минюст активно пополнял список СМИ-"иноагентов". В эту пятницу этот реестр не пополнялся.

Напротив, минюст сообщил, что исключил из списка СМИ, выполняющих функции иностранного агента, правозащитный проект "Апология". В ведомстве провели проверку и признали, что организация не получала иностранного финансирования.

В прошлую пятницу, 9 сентября, российский минюст пополнил реестры СМИ-"иноагентов" и физлиц-"иноагентов". В первый были добавлены журналисты Андрей Афанасьев и Елена Шукаева, а также политолог Валерий Соловей. Во второй - Латынина, Наки и Эйдельман.

Неделей ранее, 2 сентября, минюст также пополнил два этих реестра (всего их четыре) после перерыва длиной больше месяца. В частности, в список физлиц-"иноагентов" были включены шесть человек: украинский журналист Дмитрий Гордон, журналистка Катерина Гордеева, политик Иван Жданов, бизнесмен и благотворитель Борис Зимин, музыкант Андрей Макаревич и политолог Федор Крашенинников.

И СМИ, и физлица-"иноагенты" должны маркировать свои публичные материалы и обращения в госорганы пометкой о статусе, а также регулярно отчитываться перед минюстом о своих доходах и расходах.

Наказание за нарушение требований в рамках реестра физлиц - более жесткое. Если для СМИ-"иностранных агентов" Уголовный кодекс предусматривает наказание от штрафа в 300 тыс. рублей до двух лет лишения свободы, то "физлиц" можно сажать на срок до пяти лет.

В июле президент России подписал принятый Госдумой и одобренный Совфедом закон "о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".