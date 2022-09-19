Похороны Елизаветы II. Прямой эфир
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Сегодня Великобритания прощается с королевой Великобритании Елизаветой II. Она умерла в возрасте 96 лет после 70 лет правления.
Русская служба Би-би-си ведет прямую трансляцию церемонии в Вестминстерском аббатстве, где проводить Ее Величество в последний путь собрались мировые лидеры и члены королевских семей мира, от Испании до Японии.
После службы в Вестминстерском аббатстве гроб с телом королевы будет доставлен в Виндзор и помещен в усыпальницу рядом с ее покойным мужем, принцом Филиппом.
В лондонской студии Би-би-си - Олег Антоненко и Яна Литвинова.