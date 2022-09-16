"Некоторых убили, некоторых замучили пытками". Под Изюмом проводят массовую эксгумацию безымянных могил

Орла Герин

Корреспондент Би-би-си

38 минут назад

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Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Ужас и надежда в освобожденном Изюме

В сосновом лесу на окраине Изюма в этот день в воздухе пахло смертью: шла массовая эксгумация.

Земля раскрывает свои секреты. Украинские власти считают, что здесь были совершены военные преступления, которые они полны решимости задокументировать.

Облаченные в синюю полиэтиленовую форму, около сотни сотрудников украинских аварийных служб копали землю, вскрывая наспех вырытые могилы.

Они пытаются установить причины смерти сотен людей, похороненных в этом лесу на окраине города.

Изюм был захвачен российской армией в начале апреля и вплоть до освобождения использовался как одна из главных баз снабжения войск на донбасском фронте. Недавно этот город был освобожден от оккупации украинскими военными.

Автор фото, Reuters

Эксгумацию проводили в основном в тишине, молча, в присутствии полиции и прокуроров. Один из сотрудников органов закрыл лицо руками, другой отошел в сторону.

У прокурора Харьковской области Александра Ильенкова не вызывает сомнений то, что здесь совершались военные преступления.

"В первой могиле мы обнаружили женщину с веревкой на шее, так что здесь присутствуют следы пыток", - рассказал он Би-би-си, добавив, что почти все похороненные здесь скончались от рук российских солдат.

"Некоторых из них убили, некоторых замучили пытками, некоторые погибли от российских авиационных и артиллерийских ударов", - добавил Ильенков.

Украина была полна решимости показать миру это ужасающее место.

Это место захоронения, расположенное рядом с основным кладбищем, состоит из рядов могил, отмеченных грубыми деревянными крестами.

Подпись к фото, Не некоторых могилах были имена и фамилии, на других - лишь номера

На некоторых из могил были имена, на других только номера. Захоронением командовали россияне, когда контролировали этот район.

В украинской полиции говорят, что обнаружили 445 могил, но в некоторых из них было по несколько тел. Как погибли эти люди, пока пока неясно. Многие, судя по всему, были мирными жителями, среди них есть женщины и дети.

В прокуратуре говорят, что часть погибших - это жертвы российского обстрела. Другие погибли от российского авиаудара по жилому дому в марте - его жертвами стали 47 человек.

По словам чиновников, в одной из могил нашли тела 20 солдат, у некоторых были связаны за спиной руки, а у одного на шее была петля. Из одной из могил извлекли тело мужчины в военной форме, положили в белый пластиковый мешок, застегнули и увезли.

Во время раскопки могил в отдалении звучали взрывы - силы безопасности работали над разминированием района.

Подпись к фото, Григорий. Тело его жены нашли среди погибших

72-летний Григорий сегодня пришел на место захоронения, чтобы увидеть могилу своей жены Людмилы. Он рассказывает, что Людмила погибла 7 марта, во время интенсивного обстрела Изюма.

Сначала ему пришлось похоронить ее во дворе дома, но в августе тело перезахоронили. Теперь Людмилу перезахоронят снова.

Только сейчас, после вытеснения российских военных из района, украинские власти могут провести расследование произошедшего здесь, и точно установить число жертв оккупации.

Женщина, живущая около леса, рассказывает нам, что российские солдаты не подпускали местных к захоронениям.

Мужчина по имени Максим появляется на этом кладбище с просьбой выслушать и записать историю его пыток.

Он рассказывает, что российские военные задержали его в начале сентября, а украинские - освободили, когда в прошлую субботу, 10 числа, взяли Изюм.

Он показывает нам следи наручников на своих запястьях и рассказывает, что его пытали током.

Один из советников Владимира Зеленского рассказал Би-би-си, что во многих областях, недавно отбитых у России, обнаруживают свидетельства пыток.

"Мы видели страшно напуганных людей, которых содержали без света, без еды, без воды и без права на суд", - говорит Михаил Подоляк.