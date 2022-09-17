В Иране умерла Махса Амини, арестованная полицией нравов. На ее похоронах женщины начали снимать хиджабы в знак протеста

8 минут назад

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Автор фото, Семья Махсы Амини

Похороны жительницы Ирана Махсы Амини, умершей после задержания полицией нравов, переросли в акции протеста. Согласно сообщениям, женщина была задержана за несоблюдение правил ношения хиджаба, позже ее избили в полицейской машине. Во время похоронной церемонии, состоявшейся в городе Секкез, некоторые женщины начали в знак протеста снимать хиджабы.

22-летняя Махса Амини скончалась в пятницу, через несколько дней после задержания в Тегеране.

Сообщается, что иранская полиция нравов задержала ее за нарушение исламского дресс-кода. По словам свидетелей, девушку избили в автозаке, где она находилась вместе с другими задержанными. После этого она, согласно этим сообщениям, впала в кому.

Полиция Ирана отвергает эти обвинения, утверждая, что Амини умерла от "внезапной остановки сердца". Но ее родственники говорят, что она была совершенно здорова и не испытывала никаких проблем с сердцем.

Иранское телевидение также показало кадры с камер наружного наблюдения, которые, по мнению властей, доказывают их версию событий. Однако правозащитники заявили, что съемка была смонтирована, чтобы исказить представление о произошедшем.

13 сентября, когда девушка была задержана, принявшая ее больница в Тегеране заявила, что ее привезли "без признаков жизни". Вскоре сотрудников медицинского учреждения начали обвинять в социальных сетях в том, что они "антиправительственные агенты", и сообщение было удалено.

Что было на похоронах

Похороны Амини состоялись в ее родном городе Секкез. Судя по видеокадрам в социальных сетях, местные жители собрались ранним утром, чтобы не дать службам безопасности похоронить девушку тайно и таким образом предотвратить демонстрации.

Сообщается, что некоторые женщины, пришедшие на церемонию, начали снимать хиджабы в знак протеста и скандировать "смерть диктатору!".

В социальных сетях распространяются видео, на которых видно, как участники акции шли к зданию местной администрации. Судя по кадрам, подлинность которых подтвердила служба Би-би-си на Персидском языке, службы безопасности открыли по протестующим огонь из огнестрельного оружия. Есть данные о раненых и задержанных.

В социальных сетях также опубликована фотография надгробной плиты Амини, на которой написано: "Ты не умерла. Твое имя станет боевым призывом!"

Подпись к фото, В социальных сетях опубликована фотография надгробной плиты Амини

По данным организации Netblocks, после появления сообщений о смерти Амини сразу в нескольких регионах Ирана, в том числе в Тегеране и в Секкезе, начал пропадать интернет. Многие жаловались, что не могут пользоваться социальными сетями, в том числе "Инстаграмом" и WhatsApp.

C 1979 года, когда в Иране произошла исламская революция, все женщины в стране обязаны носить "исламскую" одежду, в том числе чадру (то есть одежду, закрывающую все тело) или хиджаб и накидку, закрывающую руки.

В последние годы в Иране неоднократно проходили выступления против обязательного ношения хиджаба. Однако иранская полиция нравов жестко следит за соблюдением этого правила и задерживает тех, кто ему не подчиняется.

Власти страны заявляют, что кампанию против ограничений на женскую одежду ведут иностранные враги Ирана.

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